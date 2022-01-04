«Кусался, а после сразу удрал»: пожарные спасли пса, просидевшего четыре дня в котловане в Иркутской области

Пожарные спасли от смерти в заброшенном котловане собаку в Иркутской области. Фото: 5_otryad_cheremhovo Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

«У нас тут собака на одном из пустырей провалилась в котлован, сидит уже 4 дня, выбраться не может. Помогите!» - такое сообщение накануне получили спасатели Приангарья в аккаунте Инстаграм. Пройти мимо не смогли.

О помощи просили жители Черемхова, к месту поехал 5 пожарно-спасательный отряд этого города.

- Увидели заброшенную яму глубиной около 4 метров, а в ней действительно бегает собака, - рассказывают пожарные.

Глубина ямы, в которой сидел пес, около 4 метров. Фото: 5_otryad_cheremhovo Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пес был не маленький, а вполне даже крупный. Сталкиваться с незнакомой собакой – опасно. Неизвестно, что у нее за характер и как она отреагирует на человека, просидев столько времени в котловане?

- Подумали, лучше не рисковать, - продолжают спасатели. – Двое из нас решили спуститься вниз, но в боевой одежде и в дыхательных аппаратах.

И, как оказалось, не зря перестраховались! Пес несколько раз пытался укусить спасителей, благо помешала толстая ткань спецодежды и краги. Ловили несколько минут, собака постоянно норовила убежать.

- В какой-то момент один из пожарных схватил животное за ошейник и привязал веревку, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Еще через пару минут пса вытащили наружу, и тот… сразу удрал. Даже ни разу не оглянувшись, чем вызвал улыбки на лицах своих спасателей.

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