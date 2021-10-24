Собаку, получившую 20% ожогов на пожаре в Иркутске, готовы «удочерить» во Франции

Щенок находится в стационаре уже больше двух месяцев и полностью лечение завершится только в следующем году. Фото предоставлено Натальей Ветровой

Выжила и будет любима. История собаки Леи обязательно закончится счастливо. Ее щенком нашли в конце лета на пепелище в садоводстве м-на Синюшина гора дачники. «Хвостика» вместе с кошкой и котятами там оставили хозяева сгоревшего дома. Оставшихся в целости «матроскиных» забрали одни соседи, другие пытались лечить обожженную малышку. Но когда поняли, что не выходит (к ожогам добавилась инфекция - прим.авт.), обратились к волонтерам. Так пес оказался на попечении иркутянки Натальи Ветровой.

Собака получила 20% ожогов тела в задней части, кончик хвоста она сама себе отгрызла. Вероятно, от боли.

- Щенка назвали Лея, ветеринар зачистила ей некроз, началось лечение: капельницы, уколы, операции, - рассказывает Наталья. – Она пережила уже две. Потребовалась ампутация оставшейся части хвоста из-за того, что в этом месте сформировался тугой рубец, который мешал физиологическим процессам.

Раны Леи были очень серьезные. Фото предоставлено Натальей Ветровой

Основная сложность состоит в том, что Лея продолжает расти - ей примерно полгода: зарубцевавшиеся ткани гораздо менее эластичные, плюс к этому еще не все обгоревшие участки зажили: где-то ожог был глубже, к тому же раны просто не стягиваются - не хватает кожи.

- Примерно в конце ноября Лею ждет еще одна операция – по пересадке кожи, - делится телеведущая. – Будут переносить участки лоскутками на одну из лап с других участков тела.

Лея будет гулять по улицам Франции, когда раны заживут полностью и будет можно сделать прививки. Фото предоставлено Натальей Ветровой

Вот уже два месяца щенок находится в стационаре и лечение будет еще долгим. По прогнозам завершится оно только в начале следующего года, но у Натальи уже есть хорошие новости.

- Лею готова забрать во Францию моя подписчица в соцсетях, - рассказывает Наталья Ветрова. – Мы с ней давно общаемся, у нее уже есть собаки, но она уверяет, что Лея запала ей в душу.

Однако, чтобы сменить прописку будущей француженке нужно сначала полностью выздороветь, обзавестись ветеринарным паспортом, сделать ряд прививок, которые в ее состоянии пока невозможны.

Кстати, Лея не единственная собака с ожогами, которую удалось спасти Наталье вместе с ветеринаром Анной Вайнюнас. Первым был Уголек (у него было 40% ожогов тела), сейчас он уже носит новое имя Тим и живет жизнью обычного пса со своей новой хозяйкой. О прошлом напоминают лишь те места, где шерсть так и не выросла. Лечение и реабилитация Уголька тогда обошлась волонтерам в 450 тысяч рублей, собирали, как говорится, с миру по нитке. Суммы за восстановление Леи будут примерно такими же, если у вас есть возможность помочь – узнайте здесь как.

Стоит отметить, что животных из столицы Приангарья часто «усыновляют» и «удочеряют» из-за границы. Недавно «КП-Иркутск» писала о кошке Изабель, которая переехала жить в Швейцарию.

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