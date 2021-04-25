«Жгли паяльной лампой»: собака, которую спасли иркутские волонтеры, стала звездой передачи Андрея Малахова. Фото предоставлено Викторией Гасановой

Весь в крови и ожогах со страшными ранами, со слипшимися глазами, еле держащийся на ногах … Таким был в январе прошлого года пес, ставший накануне звездой телепередачи Андрея Малахова «Пусть говорят». В представшей взору россиян с экранов телевизоров жизнерадостной собаке практически не угадывалось то страдавшее животное: с любимой хозяйкой, с выросшей новой лоснящейся «шубкой». О жуткой трагедии в прошлом напоминают только места на теле, где шерсть так и не выросла… Вторую жизнь животному буквально подарили волонтер Наталья Ветрова и ветеринар Анна Вайнюнас из Иркутска.

- Я увидела пост об обожженном псе в Нижнеудинске - это город в Иркутской области, в 6 часах езды от Иркутска - в социальных сетях, - рассказывала на передаче у Андрея Малахова Наталья Ветрова. – Я тут же показала фотографии ветеринару, который всегда помогает мне, спросила: «Возьмемся?». Она ответила: «Давай пробовать». Через два часа я договорилась, чтобы его привезли в Иркутск и буквально через 10 часов он уже был у меня.

Пес во время лечения. Фото Натальи Ветровой

Угадать не то, что породу, даже окрас в тот момент было невозможно. Шерсть у животного была полностью опалена. Имя тогда псу дали символичное – Уголек. Из ран сочилась кровь. Было обожжено не только тело, но и дыхательные пути. Чтобы выходить его требовалось много сил и знаний. Повезло, ветеринар Анна Викторовна с богатый опытом. Она сотрудничает с зоопарком - Иркутской зоогалереей - и может вылечить многих - от таракана до крокодила. Но даже она целый месяц не давала никаких прогнозов – в любой момент у животного могли отказать почки.

- Что с ним случилось ? Если бы пес мог рассказать, он бы это сделал, у собаки 40% ожогов тела и раны такие, как будто бы его жгли паяльной лампой, - говорит волонтер. – Мы боролись за него три месяца. Мы победили!

Из черного обугленного создания Уголек превратился в красавца песочного цвета. Видя эти перемены, а может быть, и желая, чтобы о страданиях ничего не напоминало, собаку переименовали в Тима. Особенный пес попал на передержку к иркутянке Виктории Гасановой.

Тим со своей хозяйкой. Фото предоставлено Викторией Гасановой

- Изначально взяли на передержку с целью подлечить и найти ему дом, - поделилась с КП-Иркутск Виктория Гасанова. - Но в процессе поняли, что Тима - наша собака, и мы не хотим его никому отдавать.

Сейчас Тима уже даже сменил город – переехал с хозяевами в Нижний Новогород. Теперь у него есть своя миска, подстилка, любимые игрушки и ящик с вкусняшками. Тим уже освоил команды «лежать», «сидеть» и даже умеет вставать на задние лапы, изображая зайку, показать, где лежит его поводок. Для пса этот мир открылся заново: он научился за этот год доверять людям, теперь в его радостных глазах читается преданность своему человеку.

О трагедии в жизни Тима напоминают только участки кожи, где шерсть так и не выросла. Фото Виктории Гасановой

Первой была собака с бровями

Тим стал уже второй собакой из Иркутской области, ставшей гостем на передаче у Андрея Малахова. Четвероногой первооткрывательницей была Бетти – собака с бровями.

Знаменитой она стала благодаря необычному окрасу – у белого щенка, найденного волонтерами на улицах Братска, явно читаются черные, как будто подведенные брови. Спасатели песика сначала думали, что кто-то так поиздевался над ней, пытались оттереть. Необычную собачку тогда Андрей Малахов пригласил на шоу «Привет, Андрей!».

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