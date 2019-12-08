«Самая гламурная и красивая в мире»: собака с бровями из Братска побывала в гостях у Андрея Малахова

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-08T09:06:41+03:00

Собака с бровями из Братска побывала в гостях у Андрея Малахова. Фото: аккаунт brovisvoi в Инстаграм.

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Щенка-найденыша с бровями волонтеры нашли в октябре этого года в Братске. Некоторое время названная Фридой бродяжка жила в приюте, пока ее не забрала Оксана Маямсина. С этого времени у собачки началась новая жизнь: сменилась кличка – знакомьтесь, это Бетти – появилась даже своя страничка в Инстаграм и приглашение на участие в первом телеэфире на российском телевидении.

На программу к Андрею Малахову Оксана Маямсина со своей домашней любимицей летали в ноябре. Там, Бетти познакомилась с самым известным енотом России из Кемерово: ролик с их играми тогда собрал несколько десятков тысяч просмотров.

А накануне телепередачу увидели жители всей России. В эфир телеканала «Россия 1» вышла передача «Привет, Андрей», где известный ведущий представил четвероногую участницу шоу:

- Давайте посмотрим на самую гламурную и красивую собака в мире, которая живет в Братске, - представил Бетти Андрей Малахов.

После гостям передачи показали ролик о судьбе дворняжки, ее жизни в приюте и новом доме. А потом в телестудии появилась и сама Бетти с хозяйкой.

- Боже мой, какая она красивая, - не сдержала своего восхищения певица Анна Седакова. И тут же проверила брови на натуральность, подтвердив, что это не макияж.

Кроме братчан, Анны Седаковой в эфире также участвовали артисты Ольга Орлова, Митя Фомин, писательница Дарья Донцова, актер Александр Носик и другие. Все они пришли на программу со своими питомцами и рассказали как животные у них появились, особенности их сожительства и поделились смешными и забавными, а иногда и грустными историями из жизни своих четвероногих друзей.

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ИСТОЧНИК KP.RU