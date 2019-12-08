2019-12-08T09:06:41+03:00
Дом. Семья

«Самая гламурная и красивая в мире»: собака с бровями из Братска побывала в гостях у Андрея Малахова

В эфире шоу «Привет, Андрей!» показали 7 декабря
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Собака с бровями из Братска побывала в гостях у Андрея Малахова. Фото: аккаунт brovisvoi в Инстаграм.Собака с бровями из Братска побывала в гостях у Андрея Малахова. Фото: аккаунт brovisvoi в Инстаграм.
Изменить размер текста:

Щенка-найденыша с бровями волонтеры нашли в октябре этого года в Братске. Некоторое время названная Фридой бродяжка жила в приюте, пока ее не забрала Оксана Маямсина. С этого времени у собачки началась новая жизнь: сменилась кличка – знакомьтесь, это Бетти – появилась даже своя страничка в Инстаграм и приглашение на участие в первом телеэфире на российском телевидении.

На программу к Андрею Малахову Оксана Маямсина со своей домашней любимицей летали в ноябре. Там, Бетти познакомилась с самым известным енотом России из Кемерово: ролик с их играми тогда собрал несколько десятков тысяч просмотров.

А накануне телепередачу увидели жители всей России. В эфир телеканала «Россия 1» вышла передача «Привет, Андрей», где известный ведущий представил четвероногую участницу шоу:

- Давайте посмотрим на самую гламурную и красивую собака в мире, которая живет в Братске, - представил Бетти Андрей Малахов.

После гостям передачи показали ролик о судьбе дворняжки, ее жизни в приюте и новом доме. А потом в телестудии появилась и сама Бетти с хозяйкой.

- Боже мой, какая она красивая, - не сдержала своего восхищения певица Анна Седакова. И тут же проверила брови на натуральность, подтвердив, что это не макияж.

Кроме братчан, Анны Седаковой в эфире также участвовали артисты Ольга Орлова, Митя Фомин, писательница Дарья Донцова, актер Александр Носик и другие. Все они пришли на программу со своими питомцами и рассказали как животные у них появились, особенности их сожительства и поделились смешными и забавными, а иногда и грустными историями из жизни своих четвероногих друзей.

Читайте также:

Собака с бровями вступила в схватку с самым известным енотом страны. Гламурная жучка Бетти из Братска боролась с милым енотом Темой из Кемерова [видео]

Лучше, чем у любой современной девушки: собака с бровями из Братска покорила интернет. Необычную собаку назвали Фрида - в честь знаменитой художницы [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два ДТП в Куйтунском районе: в районе ж/д переезда у Тулюшки утром был сильный туман
Иркутяне завоевали серебро на Кубке России по керлингу
В музее «Тальцы» запустили ледяные горки
Спилил лес на 250 000 руб.: черного лесоруба поймали с поличным в Черемховском районе
Зурхай на 8 декабря: бурятские ламы не рекомендуют сегодня идти в парикмахерскую
Прогноз погоды на 8 декабря в Иркутске: днем без осадков, ветер до 8 м/с
Экскаватор провалился под лед на реке Витим
Искал родителей: 5-летний мальчик выпрыгнул из окна второго этажа в Улан-Удэ
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил помочь иркутянке, которая бьет тату одной рукой, чтобы заработать на протез
ДТП на Байкальском тракте: ребенок пострадал в столкновении Мерседеса и Ниссан Кашкай
Мошенники обиделись на сибирячку, за то, что она не отдала им все деньги
Водитель из Бурятии сам скрутил угонщика своего автомобиля
Заброшенное здание детского сада горит на улице Карла Маркса в Иркутске
Два иркутских кафе закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности