Задушил свою девушку, проиграв деньги в автоматах. Спустя 16 лет раскрыто убийство продавца ночного киоска в Шелехове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шелехове вскоре поставят точку в загадочном убийстве продавца ночного киоска, которое было совершено почти 16 лет назад. 13 сентября 2006 года у ночного киоска на улице Матросова нашли тело 34-летней женщины, которая работала продавцом. Ее задушили, а из кассы киоска забрали всю выручку. Тогда выйти на след преступников не удалось ни по горячим следам, ни через несколько месяцев. Вскоре дело и вовсе пришлось приостановить.

В 2021 году следователи из отдела по раскрытию преступлений прошлых лет, вновь приступили к его изучению. Им все же удалось вычислить подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, которым в 2006 году было 23 и 33 года. Оказалось, в тот сентябрьский день 2006-го друзья проиграли все деньги в автоматах. Чтобы вернуть долги, начал думать, где взять нужную сумму. И тогда один из приятелей вспомнил про свою любимую женщину, которая работала продавцом в киоске. К ней сообщники и отправились, в надежде на крупную выручку.

- Задержали обоих мужчин в августе 2021 года, - сообщили в пресс-службах прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области. - Против них были возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем" и "Разбой.

Спустя 16 лет, криминальный дуэт все же отправился за решетку. Уголовное дело направлено прокуратурой в Шелеховский городской суд. Вскоре будет вынесен приговор.

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