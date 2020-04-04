Открыть парикмахерские, бани и салоны красоты во время самоизоляции решил мэр Саянска

Мэр небольшого города Саянска в Иркутской области Олег Боровский решил на свой страх и риск разрешить местным предпринимателям работать в период самоизоляции. Он подписал постановление, в котором сказано, что салоны красоты, бани, парикмахерские и фитнес-клубы с 6 апреля смогут снова принимать посетителей.

- Я сделал это осознанно, потому что другого выхода нет, - рассказал Олег Боровский корреспондентам «КП-Иркутск». – Ко мне обратились порядка ста предпринимателей с просьбой разрешить им работать. Я сам вышел из этой среды и на себе знаю все трудности этой сферы. Очень хорошо понимаю непростую ситуацию, в которой оказался мелкий бизнес города.

В своем постановлении Олег Боровский разрешил до 21.00 вечера работать салонам красоты, парикмахерским, косметическим и СПА-салонам, массажным кабинетам, соляриям, баням, саунам, фитнес-клубам. Но с одной оговоркой: групповых занятий в спортивных залах быть не должно, можно заниматься только индивидуально с тренером.

Разрешил мэр открыть и непродовольственные магазины с товарами первой необходимости. Они должны закрываться в 18.00 часов.

- Если людям можно ходить за продуктами, то почему нельзя в парикмахерскую, например? Там ведь проходимость меньше. Зашел, постригся, пошел домой. Нет массового скопления людей, - говорит Олег Боровский. – А если вдруг лампочка перегорит или кран в квартире сломается, как тогда быть? Строительные магазины закрыты, купить невозможно. Надо же хоть как-то облегчить в этом плане жизнь населения.

Изначально в постановлении Олега Боровского значилось и разрешение на открытие в Саянске кафе, ресторанов, буфетов и столовых. Планировалось, что они будут работать до 23.00, и отдыхать в них одновременно могут только 30 человек. Поминки, например, чтобы можно было спокойно отвести, или день рождения. Но по просьбе глав других городов Иркутской области Олег Боровский от этой инициативы отказался.

- Совместно с коллегами решили, что открывать учреждения общепита пока преждевременно, - поясняет мэр Саянска. – Поэтому внес изменения в постановление, и заведения общественного питания пока будут работать только на доставку готовых блюд горожанам.

По словам Олега Боровского, предприниматели, которым разрешили открыть свои заведения, обязались соблюдать в них все санитарные правила – персонал будет ходить в масках и перчатках, помещения регулярно дезинфицироваться. Необходимо представителям местного бизнеса запастись и дезинфицирующими средствами, и средствами защиты для работников.

- Надеюсь, что такое решение пойдет на пользу и предпринимателям, и горожанам, - высказал надежду Олег Боровский. – И, надеюсь, санитарные правила будут соблюдаться.

Жители Саянска, как, естественно, и предприниматели, одобрили инициативу Олега Боровского. Тем более, что, по его словам, сегодня в Саянске на самоизоляции находится 35 человек. У этих людей нет никаких симптомов заболевания, но тем не менее, они должны определенный период провести дома. Зафиксированных случаев коронавируса в Саянске тоже нет.

- Здесь помогло решение губернатора Иркутской области увозить всех прилетевших в обсерваторы. Ситуация стала намного проще, - отметил Олег Боровский.

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