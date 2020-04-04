На 4 апреля новых случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области не выявлено
Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом министерства здравоохранения Иркутской области сообщил, что на утро 4 апреля число заболевших новой инфекцией жителей региона не изменилось. По данным регионального минздрава, подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области все также восемь.
Напомним, восьмой случай подтвердился накануне, 3 апреля. Положительный тест был зарегистрирован у жителя Иркутска, который вообще не вылетал за границу. Он попал в больницу сначала с диагнозом «пневмония», а после проведенных тестов выяснилось, что у него коронавирус. Сейчас мужчина, как и все остальные заболевшие, получает лечение в Иркутской областной инфекционной больнице.
Что касается подозрительных случаев, то сейчас их в Иркутской области пять. Сомнительные результаты проверяют в новосибирском центре «Вектор». На утро 4 апреля в Иркутской области было обследовано 6 148 человек, находящихся на самоизоляции.
Кстати, режим самоизоляции, действующий в Иркутской области официально пока до 5 апреля, иркутяне в большинстве своем соблюдают. Как он будет продлен и будет ли продлен вообще – станет ясно в ближайшее время. Решать вопрос по продлению режима самоизоляции в Иркутской области будет специальная комиссия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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