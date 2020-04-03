Медики взяли анализы у 127 пассажиров, прилетевших из Бангкока в Иркутск

3 Апр 2020 2020-04-03T18:31:52+03:00

Медики взяли анализы у всех пассажиров, прилетевших вечером из Бангкока в Иркутск, экипажа и таможенников в аэропорту. Фото: правительство Иркутской области.

Экипаж рейса, прибывшего вечером 3 апреля, и сотрудников таможни в аэропорту также проверят на опасную заразу

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Вечером 3 апреля в Иркутск прилетели еще 127 человек из-за границы, а точнее, из Бангкока с пересадкой в Новосибирске. И медики уже взяли у всех прибывших в наш город анализы на коронавирус.

- Всего пробы на коронавирус в аэропорту Иркутска сдали 149 человек, - отметили в правительстве региона. - Кроме пассажиров, анализы на инфекцию взяли у восьми членов экипажа и 14 сотрудников таможни, которые принимали прилетевших. Шестеро пассажиров, в том числе ребенок, не местные, они в направляются в Москву и Уфу.

Ну а пока готовятся результаты, все, кто вернулся в Иркутск из-за рубежа, направляются в обсерваторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU