Медики взяли анализы у 127 пассажиров, прилетевших из Бангкока в Иркутск
Вечером 3 апреля в Иркутск прилетели еще 127 человек из-за границы, а точнее, из Бангкока с пересадкой в Новосибирске. И медики уже взяли у всех прибывших в наш город анализы на коронавирус.
- Всего пробы на коронавирус в аэропорту Иркутска сдали 149 человек, - отметили в правительстве региона. - Кроме пассажиров, анализы на инфекцию взяли у восьми членов экипажа и 14 сотрудников таможни, которые принимали прилетевших. Шестеро пассажиров, в том числе ребенок, не местные, они в направляются в Москву и Уфу.
Ну а пока готовятся результаты, все, кто вернулся в Иркутск из-за рубежа, направляются в обсерваторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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