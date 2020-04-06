Зоопарку пришлось бросить в Иркутске 11 обезьян из-за коронавируса

Передвижная выставка обезьян из-за эпидемии коронавируса не смогла уехать из столицы Приангарья обратно в родной Барнаул. Организаторы в отсутствии доходов от продажи билетов просто не нашли средств для переезда, ведь для этого нужна большая обогреваемая фура. Так было принято непростое решение – оставить подопечных в Иркутске.

«Никто в мире не ожидал, что так трагически развернутся события», - отмечают сотрудники Сибирского зоопарка в Иркутске.

Именно они согласились принять животных, несмотря на то, что у иркутян также сейчас нет доходов, кроме, пожертвований горожан и гуманитарной помощи в виде продуктов от земляков.

Обезьянки в транспортных переносках.Фото: Инстаграм

«Животные не виноваты в людских бедах», - отмечают в зоопарке. – «Надеемся, что мы сумеем продержаться».

Так экспозиция зоопарка в Солнечном пополнилась на 11 обезьянок: мангобей, гиббон, мартышки Вольфа и краснохвостая и другие приматы. Всем животным примерно 6-8 лет. И точно так же, как их хозяева плакали при расставании, обезьяны сейчас переживают разлуку.

Гиббон Микки переживает разлуку. Фото: Инстаграм

«Хотя у нас в зоопарке круглосуточно дежурит ветеринар, нескольких обезьян сотрудникам пришлось взять домой на передержку, настолько тоскливо им сейчас», - рассказал «КП» директор Сибирского зоопарка Андрей Абрамов. - «Решено, что обезьяны останутся у нас навсегда. Пока нет посетителей, все животные по-прежнему умещаются в одном павильоне, но когда пройдет самоизоляция, нужно будет думать, как расширяться».

Конечно, сотрудники Сибирского зоопарка сейчас рады любой помощи, также как и другие зоопарки они нуждается в кормах. В экспозиции, как экзотические животные, так и хищники. В месяц только мяса уходит порядка 700 кг. Приносить можно крупы, мясо, фруктовые пюре и детские смеси. Каких продуктов не хватает в данный момент, подскажут здесь.

siberian_zoo В Иркутске об обезьянках будут хорошо заботиться

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