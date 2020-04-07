2020-04-07T13:35:31+03:00
Общество

Список правил для выхода из дома в Иркутске в период самоизоляции: что важно соблюдать, чтобы не получить штраф

Обязательно изучите список правил для выхода из дома в Иркутске в период самоизоляции
Анна ПОПОВА
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Список правил для выхода из дома в Иркутске в период самоизоляции: что важно соблюдать, чтобы не получить штрафСписок правил для выхода из дома в Иркутске в период самоизоляции: что важно соблюдать, чтобы не получить штрафФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Иркутской области продлили до 13 апреля. В это время всем жителям региона настоятельно советуют сидеть дома и не посещать места массового скопления людей без существенной причины. Но как быть, если вам срочно понадобилось покинуть квартиру? Тогда изучите список правил для выхода из дома в Иркутске в период самоизоляции.

Существует особый список организаций, сотрудники которых посещают свои места работы даже в период распространения коронавируса. Они должны обязательно иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и справку от работодателя, которая доказывает его право дойти до места службы. Но есть один нюанс: использовать эти бумаги для выхода из дома в выходной нельзя.

В магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами сходить никто не запрещает. Вот только это не значит, что нужно ехать в супермаркет на другом конце города. Список правил для выхода из дома в Иркутске в период самоизоляции ограничивает жителей региона только походами в ближайшие торговые точки. В идеале они должны находиться на расстоянии менее 100 метров от дома.

Прогуляться с домашним животным или вынести мусор возможность есть - только при условии, что вы не отойдете дальше, чем на 100 метров от места проживания. Список правил для выхода из дома в Иркутске в период самоизоляции регламентирует и возможность обращения за экстренной и неотложной помощью. Сходить в больницу, конечно же, тоже можно, но не забывайте, что нужно обязательно иметь с собой документы.

Существуют и общие правила для нахождения на улице в период распространения коронавируса. Например, все должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров - даже в аптеках, магазинах и общественном транспорте. А дети младше 18 лет должны покидать квартиры только в сопровождении взрослых или законных представителей. Теперь и вы знаете список правил для выхода из дома в Иркутске в период самоизоляции. Если вы нарушите одно из них, то можете получить серьезный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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