Такого не было даже в войну: как выглядит аэропорт Иркутска в апреле 2020 года

Летное поле иркутского аэропорта, а также здание аэровокзала сейчас напоминают кадры фантастического фильма «Лангольеры», герои которого, приземлившись на самолете в одной из авиагавоней, не обнаружили там ни взлетающих и приземляющихся лайнеров, ни других пассажиров, ни сотрудников.

Да, в апреле 2020-го из-за пандемии коронавируса жизнь в воздушных воротах Иркутска, как впрочем и во многих аэропортах мира, вдруг остановилась. Абсолютно пустые залы ожидания вылетов и прилетов, людей нет даже у стоек регистрации. А на парковке воздушных судов одиноко стоят лишь несколько лайнеров, которые несколько раз осуществляют полеты по территории области. Где-то в далеке можно увидеть одинокий борт, который теперь всего 1-2 раза в день прилетает из Москвы.

Вход в аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

- У нас такое же ощущение, что мы попали в какой-то фантастический фильм, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» начальник отдела по связям с общественностью международного аэропорта «Иркутск» Клим Куликов. – Ведь такого не было за всю 95-летнюю историю нашего аэропорта. Непривычно наблюдать за пустынным аэровокзалом и перроном. Почти все рейсы, которые остались, вылетают и прилетают ранним утром или поздним вечером. Днем у нас кроме сотрудников, которые продолжают работать, ни души. Конечно, мы уже соскучились по нашим пассажирам и звукам рева двигателей самолетов. Ждем окончания пандемии.

airport_irkutsk В аэропорту Иркутска снизился пассажиропоток из-за коронавируса

Уже подсчитано. Из-за отмены международных рейсов и сокращения внутренних, на начало апреля, пассажиропоток иркутского аэропорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 61%. За первые дни апреля воздушная гавань Приангарья обслужила на внутренних рейсах всего 8 675 пассажиров. Для сравнения, в 2019 году было уже 22 198 пассажиров.

Залы ожидания пусты. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

По прогнозам, в ближайшее время пассажиропоток будет только снижаться. Это произойдет из-за того, что авиакомпании сокращают число рейсов по самому популярному направлению: из Иркутск- Москва.

Чтобы увидеть, как выглядит аэропорт Иркутска в эти апрельские дни, смотрите специально подготовленный фоторепортаж.

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

У стоек регистрации нет привычных очередей. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

На летном поле также пустота. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

Самолеты, которые летают по территории Иркутской области. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

В Иркутск теперь прилетает 1-2 рейса из Москвы. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"