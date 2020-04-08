2020-04-08T16:52:17+03:00
Общество

Такого не было даже в войну: как выглядит аэропорт Иркутска в апреле 2020 года

Из-за отмены международных рейсов пассажиропоток упал на 61%, пустует летное поле и терминал [фоторепортаж, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Такого не было даже в войну: как выглядит аэропорт Иркутска в апреле 2020 года. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".Такого не было даже в войну: как выглядит аэропорт Иркутска в апреле 2020 года. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".
Изменить размер текста:

Летное поле иркутского аэропорта, а также здание аэровокзала сейчас напоминают кадры фантастического фильма «Лангольеры», герои которого, приземлившись на самолете в одной из авиагавоней, не обнаружили там ни взлетающих и приземляющихся лайнеров, ни других пассажиров, ни сотрудников.

Да, в апреле 2020-го из-за пандемии коронавируса жизнь в воздушных воротах Иркутска, как впрочем и во многих аэропортах мира, вдруг остановилась. Абсолютно пустые залы ожидания вылетов и прилетов, людей нет даже у стоек регистрации. А на парковке воздушных судов одиноко стоят лишь несколько лайнеров, которые несколько раз осуществляют полеты по территории области. Где-то в далеке можно увидеть одинокий борт, который теперь всего 1-2 раза в день прилетает из Москвы.

Вход в аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

Вход в аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

- У нас такое же ощущение, что мы попали в какой-то фантастический фильм, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» начальник отдела по связям с общественностью международного аэропорта «Иркутск» Клим Куликов. – Ведь такого не было за всю 95-летнюю историю нашего аэропорта. Непривычно наблюдать за пустынным аэровокзалом и перроном. Почти все рейсы, которые остались, вылетают и прилетают ранним утром или поздним вечером. Днем у нас кроме сотрудников, которые продолжают работать, ни души. Конечно, мы уже соскучились по нашим пассажирам и звукам рева двигателей самолетов. Ждем окончания пандемии.

airport_irkutskairport_irkutsk
В аэропорту Иркутска снизился пассажиропоток из-за коронавируса
118 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Уже подсчитано. Из-за отмены международных рейсов и сокращения внутренних, на начало апреля, пассажиропоток иркутского аэропорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 61%. За первые дни апреля воздушная гавань Приангарья обслужила на внутренних рейсах всего 8 675 пассажиров. Для сравнения, в 2019 году было уже 22 198 пассажиров.

Залы ожидания пусты. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

Залы ожидания пусты. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

По прогнозам, в ближайшее время пассажиропоток будет только снижаться. Это произойдет из-за того, что авиакомпании сокращают число рейсов по самому популярному направлению: из Иркутск- Москва.

Чтобы увидеть, как выглядит аэропорт Иркутска в эти апрельские дни, смотрите специально подготовленный фоторепортаж.

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

У стоек регистрации нет привычных очередей. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

У стоек регистрации нет привычных очередей. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

На летном поле также пустота. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

На летном поле также пустота. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

Самолеты, которые летают по территории Иркутской области. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

Самолеты, которые летают по территории Иркутской области. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

В Иркутск теперь прилетает 1-2 рейса из Москвы. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

В Иркутск теперь прилетает 1-2 рейса из Москвы. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Проект закона о стипендиях для студентов средних образовательных учреждений одобрен для принятия в первом чтении
6 жителей Иркутской области оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Мошенники обманули двоих ангарчан на 166 тысяч рублей
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»
314 прилетевших из городов, где есть коронавирус, размещены в обсерваторах Иркутска
Фонд Олега Дерипаски передал новые машины скорой помощи медицинским учреждениям Иркутской области
17 уголовных дел за вождение в нетрезвом виде завели в Шелеховском районе с начала года
В Братске разыскивают пенсионера, который заблудился в лесу
За самосуд над соседом осудили жителя Иркутской области
Иркутску будет присвоено звание Города трудовой доблести
Шесть иркутян оштрафованы за нарушение самоизоляции
«Полюс Вернинское» организовало тестирование работников на COVID-19
Многофункциональные центры будут принимать посетителей по записи в Иркутской области
Площадь отжигов сухой травы в Иркутской области увеличили в 3 раза
Движение по улице Сурнова в Иркутске ограничат до 9 апреля
Полицейские спасли шелеховскую пенсионерку, которую придавило кухонным гарнитуром
Депутаты Молодежного парламента помогают пенсионерам и ветеранам
Предложения рабочей группы при ТПП Восточной Сибири включены в антикризисный пакет регионального правительства
Полицейские ищут девушку, укравшую телефон в ночном клубе в Братске
Социально значимые законопроекты одобрил комитет по здравоохранению Заксобрания Иркутской области
17 случаев коронавируса подтверждено в Иркутске
Музей «Тальцы» запустил виртуальные экскурсии
Более 12,5 тысяч человек работают в Иркутской области удаленно
Петарду взорвали в пасти трехмесячного щенка в Забайкалье
Пассажиропоток в иркутском аэропорту снизился на 61% из-за коронавируса
30 животных приютил зоопарк в Иркутске из закрывшейся передвижной выставки