Мэр Саянска Олег Боровский: Пока я у власти, буду отстаивать интересы людей

Мэр Саянска Олег Боровский 3 апреля подписал постановление, которым разрешил ряду организаций сферы услуг, в том числе кафе и ресторанам, парикмахерским и салонам красоты, магазинам непродовольственных товаров первой необходимости, продолжить работу с 6 по 30 апреля. Прокуратура это решение опротестовала, как противоречащее указу главы государства. Между тем Олег Боровский уверен, что все сделал правильно, потому что руководствовался прежде всего интересами людей.

«Несу полную ответственность за свои действия»

Приняв такое решение, Олег Боровский обратился к представителям малого бизнеса:

- Очень хорошо понимаю вашу непростую ситуацию, потому что сам вышел из среды предпринимателей и по себе знаю все трудности этой сферы, - отметил он. - Безусловно, длительный простой нанесет урон вашей деятельности, который потом будет трудно восстановить. Если не будут работать магазины промтоваров, предприятия общепита, обслуживающей сферы, нелегко придется и жителям города. Ко мне поступило много обращений от предпринимателей, все они говорят о том, что обязуются соблюдать строгий режим дезинфекции, организовать работу в масках, перчатках. Поэтому беру на себя ответственность и верю в то, что вы будете работать на благо наших горожан, строго выполняя все необходимые требования, обеспечивающие безопасность потребителей. Фонду поддержки предпринимателей поручено не взимать в апреле-мае проценты по займам - их уплату можно перенести на более поздний срок. Берегите себя, своих близких, своих клиентов и покупателей.

После этого, 6 апреля, ряд закрытых ранее объектов торговли и различных услуг продолжили работу. Однако к этому времени постановление мэра уже было опротестовано прокуратурой Саянска.

- Мне прокурор вручил протест. Я его принимать отказался, - заявил Олег Боровский. - Написал письмо в правительство Иркутской области со своими предложениями. Тем не менее прокуратура тех предпринимателей, которые продолжили оказывать свои услуги, запугала штрафами. Хотя президент вообще запретил трогать малый бизнес. Я считаю, люди правильно сделали, что продолжили работу. К тому же закон о местном самоуправлении никто не отменял, и я несу полную ответственность за свои действия. Я прокурору так и сказал: отстраняйте меня от власти, но делайте это на законных основаниях, через суд.

К слову, 4 апреля мэр Саянска внес изменения в свое постановление, регламентирующее работу предприятий торговли непродовольственными товарами, общепита и услуг. Поправки коснулись объектов общественного питания - ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, залы которых решено пока не открывать для посетителей. Обслуживание должно быть организовано исключительно на вынос, а также в формате доставки.

- Такое решение было принято после обращения мэров других муниципалитетов региона и разговора с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Саянск попросили поддержать консолидированную позицию и пока не открывать общепит, - отметил мэр Олег Боровский. - Эта позиция объясняется тем, что к нам могут приехать жители других территорий. Случай с «гостями» у нас уже был - молодые люди из поселка Залари, приехав в Саянск, распивали на улице спиртное. Полиция приняла к ним соответствующие меры. Сейчас постановление изменено. Спасибо предпринимателям, что с пониманием относятся к такому решению. У нас у всех непростой период. Нужно направить все силы, чтобы сохранить ту стабильную здоровую ситуацию, которая сейчас есть в Саянске.

Фото: Пресс-служба города Саянска

Лишили куска хлеба

Между тем предприниматели продолжают обращаться в администрацию самого молодого города Иркутской области уже даже не с просьбами, а с мольбами о помощи. В сложившейся ситуации Олег Боровский в очередной раз высказал свою позицию: всевозможные запретительные меры можно вводить в рамках режима ЧС. Пока он не объявлен, непонятно, на каком основании люди должны сидеть по домам и не работать.

- Я ответственно заявляю: мы лишили людей конституционного права на труд, - подчеркнул глава города. - Президент продлил «каникулы» до 30 апреля с сохранением заработной платы. Так я хотел бы спросить: как предпринимателю платить зарплату самому себе? Допустим, девушка окончила курсы парикмахеров, открыла индивидуальное предприятие, сняла в аренду помещение и работает. Она только этим и живет. Таких много, среди них есть матери-одиночки с детьми, которые даже алименты не получают. И сегодня их лишили единственного заработка. Я уверен, что это неправильно. Мы же понимаем, что в парикмахерских и салонах красоты нет больших скоплений народа. Многие предприниматели сегодня уже не сдерживают слез. До такого состояния их довели - лишили куска хлеба. И кто в этом виноват? Мэр, который не принял решение, или тот, кто запретил людям работать? Мне жалко людей. И пока я у власти, я буду отстаивать их интересы. Не нравится, как мэр Саянска руководит городом? Да ради Бога, берите, отстраняйте. Ставьте того, кто будет выполнять все мероприятия, не думая ни о людях, ни о городе.

Фото: Пресс-служба города Саянска

Въезд изолированным запрещен

Сейчас в Саянске на самоизоляции находятся 29 человек, прибывших из-за границы. Все они под медицинским наблюдением. Состояние хорошее, без температуры и признаков ОРВИ.

- К концу недели этот режим для них закончится, и у нас вообще не будет никого, кто представлял бы хоть какую-то опасность, потому что еще двум саянцам, которые прилетели из Таиланда и попали в обсерватор в Иркутске, я запретил приезжать в Саянск раньше, чем подойдет к концу 14-дневный карантин, - отметил Олег Боровский. - Знаю, что у людей с того рейса взяли анализы на коронавирус в аэропорту, потом их поместили в обсерватор, а когда через два дня пришли отрицательные результаты, отпустили по домам. Я против этого! Анализы же берут не один раз, и если вирус все-таки обнаружится, то что тогда?

Прибыв на самоизоляцию домой, люди будут жить в квартирах вместе со своими родственниками. Тогда какой смысл в этой изоляции? Сам прибывший на карантине, а его родные свободно гуляют по городу. Если, не дай Бог, на 10-й день выяснится, что человек был заражен, может начаться массовое распространение инфекции. Поэтому надо действовать жестко, как это происходит в других странах.

Я, как глава города, отказался дать разрешение на прибытие в Саянск до того момента, пока не будет пройден полный режим карантина и анализы не подтвердят, что люди полностью здоровы и у них нет коронавирусной инфекции. Мы не можем рисковать населением 40-тысячного города.

По итогам вечернего селекторного совещания по ситуации с коронавирусом, которое состоялось 7 апреля, глава региона Игорь Кобзев принял мое обращение и поручил прилетающих из-за рубежа, а также Москвы и Санкт-Петербурга саянцев не отправлять в наш город до окончания 14-дневного карантина и получения отрицательных результатов анализов на коронавирус. От имени всех саянцев выражаю огромную благодарность Игорю Ивановичу. Это важная мера. Повторюсь: мы не можем рисковать здоровьем всего населения.

КСТАТИ

Бесплатные лекарства по льготным рецептам пенсионерам доставляют на дом

По поручению мэра Саянска Олега Боровского, по договоренности с городской поликлиникой выдачей бесплатных лекарств по льготным рецептам для горожан в возрасте от 65 лет занимается муниципальная аптека. Таких льготников в Саянске порядка ста человек. Лекарства доставляют на дом.

- Пожалуйста, не ходите ни в поликлинику, ни в аптеку, - обратился к пожилым жителям города Олег Боровский. - Если у вас есть право на бесплатное получение лекарств, обратитесь к специалистам администрации по телефону 8-908-644-10-10. Можно также написать по электронной почте margo_0209@mail.ru. Лекарства будут выписаны на два месяца и доставлены прямо домой.