2020-04-08T12:30:00+03:00
Общество

Больницы в Иркутске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов

Где и как работают больницы в Иркутске для больных коронавирусом
Мария КНЯЗЕВА
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Больницы в Иркутске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов. Фото: оперштаб по коронавирусу Иркутской областиБольницы в Иркутске для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов. Фото: оперштаб по коронавирусу Иркутской области
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В Иркутске всех больных коронавирусной инфекцией отвозят только в одно место – Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу. В ней созданы все условия для приема таких пациентов. Главный врач больницы в Иркутске для больных с коронавирусом Владимир Хабудаев ежедневно сообщает о состоянии здоровья пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Но разместить заболевшего в боксе - это только половина проблемы. Как доставить иркутянина с подозрением на коронавирус в учреждение через весь город? Для этого в Иркутске созданы специальные экипажи скорой помощи. Их в нашем городе пока три. Расположены они в трех районах города - Ленинском, Свердловском и Правобережном. При необходимости количество спецбригад увеличат.

«Автомобили оснащены всем необходимым, в том числе и специальными носилками-боксами, предназначенными для перевозки больных, зараженных опасными инфекциями», - сообщили в оперативном штабе Иркутской области по коронавирусу. – «Фельдшеры и водители обеспечены средствами индивидуальной защиты: противочумными костюмами, респираторами, очками, специальной обувью».

Врачи обучены работать в особых условиях оказания экстренной и неотложной помощи. Выезжают эти бригады медиков только к тем, кто находится на подозрении – прилетел из страны или города, где есть случаи заболевания коронавирусом или же контактировал с тем, у кого официально подтвержден диагноз COVID-19.

Также в Иркутской области больных с подозрением на коронавирус госпитализируют в Братскую районную больницу. Именно там проходит лечение братчанин, прилетевший из Испании, у которого официально подтвердилась коронавирусная инфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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