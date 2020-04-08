2020-04-08T10:24:11+03:00
Здоровье

«Одна пациентка в тяжелом состоянии»: о самочувствии больных коронавирусом в Иркутске на 8 апреля рассказал главврач "инфекционки" Владимир Хабудаев

Игорь Кобзев предложил застраховать врачей, работающих с больными коронавирусом [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Одна пациентка в тяжелом состоянии»: о самочувствии больных коронавирусом в Иркутске на 8 апреля рассказал главврач "инфекционки" Владимир Хабудаев«Одна пациентка в тяжелом состоянии»: о самочувствии больных коронавирусом в Иркутске на 8 апреля рассказал главврач "инфекционки" Владимир ХабудаевФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Жители Иркутской области вновь получили возможность, узнать самую свежую информацию о ситуации с коронавирусом в регионе. Понимая насколько ситуация беспокоит сибиряков, врио главы региона Игорь Кобзев ежедневно выкладывает эфир с главным врачом областной инфекционной больницы Владимиром Хабудаевым на свою страничку в Инстаграме. Вот очередной звонок Игоря Кобзева днем, 8 апреля.

- Какая обстановка в лечебном учреждении на сегодня?

- Начну с того, что на территории Иркутской области зарегистрировано 17 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции, - отвечает Владимир Хабудаев. – Два человека погибли. У них было тяжелое течение коронавирусной инфекции, тяжелая пневмония. Один человек находится в Братской районной больнице. Остальные – в Иркутской инфекционной больнице. Состояние пациентов разное. Одна пациентка тяжелая. Она находится на кислородной поддержке без ИВЛ. Состояние стабильное, в течение нескольких дней она получает весь перечень препаратов, которые рекомендованы минздравом России. Еще у трех пациентов есть пневмония. Но состояние больных не тяжелое, оно оценивается врачами как средней тяжести. У остальных пациентов состояние удовлетворительное. Все они получают терапию.

- Как состояние женщины, которую первую госпитализировали в больницу с коронавирусом? Планируется ли выписка?

- Самая первая пациентка в удовлетворительном состоянии. У нее к сожалению пришел повторный положительный результат. Поэтому в ближайшее время ее выписка не планируется. Мы ждем двух отрицательных результатов и только после этого можем выписывать.

- Как в коллективе настроение?

- Коллектив у нас всегда стойкий. Сегодня еще пришла приятная новость. Только что Областная больница скинула мне список так называемых «резервистов» - тех медицинских работников, которые готовы прийти к нам и помогать в лечении больных коронавирусом. Это десять человек. Пять – это врачи анестезиологи-реаниматологи. Спасибо коллегам, которые нас поддерживают.

- Сегодня я предложил правительству Иркутской области рассмотреть вопрос страхования группы особого риска. Жизни и здоровья. Как вы на это смотрите?

- Это хорошая идея. Потому что риски безусловно есть. Сегодня мы получили информацию от руководителя одной из московских больниц, где он описывает, как нужно вести себя в той или иной ситуации. В этом послании говорится, что очень часто медицинские работники заражаются. Поэтому идея страхования жизни и здоровья, конечно, стимулировала бы нас. Чтобы мы понимали, что правительство нас поддерживает.

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Главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев рассказал о состоянии больных коронавирусом
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ИСТОЧНИК KP.RU

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