2020-04-08T07:36:18+03:00
Здоровье

17 случаев коронавируса подтверждено в Иркутске

В Иркутске вновь увеличилось количество заболевших
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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17 случаев коронавируса подтверждено в Иркутске17 случаев коронавируса подтверждено в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутской области увеличилось число заболевших коронавирусом. По состоянию на 12.00 8 апреля в регионе 17 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту «КП-Иркутск» сообщили в пресс-службе минздрава Иркутской области. В эту цифру входит два пациента, которые уже скончались. С подозрением на опасную инфекцию пока никого нет. На самоизоляции сейчас 9748 человек, в обсервации - 314.

Напомним, 8 апреля в Иркутске зафиксирована вторая смерть мужчины с коронавирусом. Первый пациент, у которого официально была подтверждена коронавирусная инфекция, умер в Областной инфекционной больнице 6 апреля.

Кстати, в Иркутске сформировали три экипажа для оказания экстренной и неотложной помощи горожанам, которые возможно заражены коронавирусом, то есть контактировали с заболевшими или находятся дома на самоизоляции. За две недели эти бригады уже более 150 раз выезжали на вызовы. Если эпидемическая ситуация ухудшится, количество бригад обещают увеличить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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