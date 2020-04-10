Золотая лихорадка: житель Бурятии намыл золота на 3 миллиона рублей

Вот это улов! Подумал житель Бурятии, когда увидел в своих руках золотой «песок». Остановиться был уже не в силах. Мужчину охватила настоящая «золотая лихорадка». При помощи промывочного прибора ему удалось выловить из реки золото общим весом 1 кг 100 граммов. А это более трех миллионов рублей – 3 миллиона 190 тысяч, если быть точными.

Мыл золото бурятский старатель летом прошлого года. Где именно, сотрудники Прокураты республики не сообщают. Чтобы не нашлось еще умельцев. Ведь по закону такая неорганизованная добыча драгоценных металлов запрещена.

«Жителя поселка Маловский Баунтовского района задержали, когда он решил перевезти намытое золото за пределы района для дальнейшей продажи», - сообщает Прокуратура Республики Бурятия. – «Автомобиль осужденного остановлен сотрудниками правоохранительных органов, которые при досмотре обнаружили и изъяли драгоценный металл».

Мужчину судили по статье «Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере».

Баунтовский районный суд назначил нелегальному старателю наказание в виде лишения свободы условно на 2 года с испытательным сроком до полутора лет. Также золотодобытчик должен выплатить штраф в 200 тысяч рублей. Золото передали государству.

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