2020-04-15T16:00:34+03:00
День Победы в Иркутске

Песни Великой Победы: "Махнем не глядя"

«Махнем не глядя» была написана в 1967 году
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: кадр из фильма.ФОТО: кадр из фильма.Фото: Youtube
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», - помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».

Этот выпуск посвящаем композиции...

Махнем не глядя

Слова Михаила Матусовского

Музыка Вениамина Баснера

Прожектор шарит осторожно по пригорку,

И ночь от этого нам кажется темней.

Который месяц не снимал я гимнастерку,

Который месяц не расстегивал ремней.

Есть у меня в запасе гильза от снаряда,

В кисете вышитом - душистый самосад.

Солдату лишнего имущества не надо.

Махнем, не глядя, как на фронте говорят.

Солдат хранит в кармане выцветшей шинели

Письмо от матери, да горсть родной земли.

Мы для победы ничего не пожалели.

Мы даже сердце как HЗ не берегли.

Что пожелать тебе сегодня перед боем?

Ведь мы в огонь и дым идем не для наград.

Давай с тобою поменяемся судьбою.

Махнем, не глядя, как на фронте говорят.

Мы научились под огнем ходить не горбясь,

С жильем случайным расставаться не скорбя.

Вот потому-то, наш родной гвардейский корпус,

Сто грамм с прицепом надо выпить за тебя.

Покуда тучи над землей еще теснятся,

Для нас покоя нет и нет пути назад.

Так чем с тобой мне на прощанье обменяться?

Махнем, не глядя, как на фронте говорят.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Петр ДУДИН, главный врач Иркутской областной клинической больницы:

- Самая моя любимая песня начинается со слов «Прожектор шарит осторожно по пригорку…» из кинофильма «Щит и меч». Связано это с воспоминаниями из детства. Тогда смотрели эту ленту и восхищались героями войны. Истории о них захватывали, особенно о разведчиках. Как раз о таком, о советском разведчике Александре Белове, и шла речь в кино. Он служил в Берлине и получил ценные сведения… Помню, как мы всей деревней, где я рос, смотрели «Щит и меч», переживали… и эта песня запала в душу. В моей семье тоже были свои герои: это мои дяди, которые отважно сражались на фронтах Великой Отечественной. Служили они в пехоте, в танковых подразделениях. Мы чтим их память. Война никого не обошла стороной!

ФОТО: сайт Иркутской областной клинической больницы.

ФОТО: сайт Иркутской областной клинической больницы.

ИЗ ИСТОРИИ

«Махнем не глядя» была написана в 1967 году. Стихи написал Михаил Матусовский, в тяжелое время он служил военным корреспондентом в газетах Западного, Северо-Западного, Второго Белорусского фронтов. И не понаслышке знал, что такое «махнуть не глядя». Это неписаный обычай Великой Отечественной войны - советские военнослужащие, независимо от звания, обменивались личными вещами на память, не зная заранее, что на что меняют.

Этот интересный обычай и лег в основу песни. Музыку написал композитор Вениамин Баснер – он, кстати, играл в годы ВОВ в военном оркестре. «Махнем не глядя» в киноленте «Щит и меч» исполняет Павел Кравецкий (в кадре - актер Станислав Любшин). Лента состоит из четырех серий. И хотя в ней главные герои – разведчики, а в песне поется о простых пехотинцах, все же по духу она хорошо вписалась и полюбилась миллионам советских зрителей.

Кстати, «Щит и меч» был снят по роману Вадима Кожевникова и действительно посвящен молодому советскому разведчику Александру Белову, по долгу службы перевоплотившемуся в немца Иоганна Вайса.

Интересно, что прототипом главного героя послужил реальный разведчик - Александр Святогоров либо Рудольф Абель. Перед началом съемок авторы киноленты консультировались со Святогоровым. Он охотно рассказывал им об ощущениях, которые пережил, работая в Германии в 1944 - 1945 годах, как ходил в немецкой форме и с немецкими документами.

К слову, Александру Пантелеймоновичу очень понравилось, как сыграл Станислав Любшин. Они несколько раз встречались, обсуждали эту роль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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