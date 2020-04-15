2020-04-15T10:10:16+03:00
Общество

Бизнес помогает Иркутской области медицинскими масками и оборудованием

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» направил в регион более 130 тысяч индивидуальных средств защиты
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Бизнес помогает Сибири медицинскими масками и оборудованием. Фото: Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»Бизнес помогает Сибири медицинскими масками и оборудованием. Фото: Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»
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Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело», основанный промышленником Олегом Дерипаской, передал в регионы Урала и Сибири 250 тысяч медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. В том числе по городам Иркутской области фонд распределил более 130 тысяч масок. Они предназначены для медицинских и социальных учреждений региона.

Напомним, что глава Приангарья Игорь Кобзев уже фокусировал внимание на ситуации с дефицитом СИЗов в Иркутской области.

- Ситуацию с отсутствием масок в аптечных пунктах необходимо исправлять немедленно! Крупные поставки уже идут, следует грамотно распределять маски, с учетом потребностей, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Сейчас в регион поступило уже 900 тысяч медицинских масок. На следующей неделе ожидается еще одна партия.

- Ситуация с масками в целом в России очень напряженная. Правительство Иркутской области делает все возможное, чтобы обеспечить жителей региона необходимыми средствами защиты. Нам важно иметь резерв, чтобы каждый житель Приангарья мог защитить себя, - сказал и.о. заместителя губернатора Иркутской области Андрей Козлов.

На сегодняшний день все медицинские учреждения, работающие с инфекционными заболеваниями, обеспечены средствами индивидуальной защиты. В том числе с участием бизнеса.

Напомним, что это не первая инициатива фонда «Вольное Дело» в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ранее фонд передал медицинским учреждениям Иркутской области четыре автомобиля скорой помощи. Машины произведены на Горьковском автомобильном заводе в 2020 году, обладают повышенной проходимостью и оснащены полным комплектом современного медицинского оборудования, а также системой связи, позволяющей работать в отдаленных районах. Договоренность о поставке автомобилей была достигнута во время встречи исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и бизнесмена Олега Дерипаски 29 марта.

- Олег Дерипаска одним из первых откликнулся на просьбу главы Приангарья о поддержке кампании по борьбе с коронавирусом. Результат этой встречи мы можем видеть уже сегодня, - сказал Андрей Козлов.

Новые скорые будут работать в Иркутске, Шелехове, Братске и Тайшете. Как сообщил главный врач Иркутской станции скорой медицинской помощи Александр Маньков, в этих автомобилях можно перевозить пациентов различной степени тяжести - от средней до крайне тяжелой, проводить мониторинг состояния и интенсивную терапию до момента госпитализации.

Фото: Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Фото: Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Кстати, в 2019 году фонд передал две машины скорой медицинской помощи больнице пострадавшего от наводнения Тулуна. Также в этом городе идет строительство детской больницы, которая будет введена в эксплуатацию в этом году и станет еще одним подарком для города.

Совместно с МГУ имени Михаила Ломоносова фонд запустил платформу для дистанционного консультирования врачей. Сайт «ПРО ИВЛ» позволяет практикующим докторам изучать передовые методы лечения вирусной пневмонии и получать индивидуальные консультации ведущих специалистов страны.

Фото: Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Фото: Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Сам бизнесмен Олег Дерипаска из личных средств профинансирует строительство трех инфекционных блоков для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Их планируется возвести в Тайшете, Братске и Шелехове. Предполагается, что в специализированных комплексах для пациентов создадут отдельные биобоксы со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Врачи смогут проводить необходимые медицинские манипуляции через специальные рукава, не заходя в палаты. И это будет гарантией максимальной безопасности как для самих пострадавших, так и для врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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