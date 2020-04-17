Как заработать миллион при зарплате 40 тысяч в месяц: учимся управлять деньгами

Проза жизни, как она есть: одни семьи живут от получки до получки, считая копейки и покрывая бесчисленные кредиты и ипотеку, а другие (при тех же условиях - количестве домочадцев и доходе!) ездят в отпуск на моря дважды в год, меняют машины, квартиры и копят денежки на счетах. Поэтому им сегодня, в это непростое время, кризис не страшен - подушка безопасности спасет. Но как людям это удается?

- Деньгами надо уметь управлять. Управлять, подчеркиваю! - лаконично отвечает финансовый советник Инна Банайтене.

Специально для читателей «КП» она дала несколько практических советов, как создать, преумножить и сохранить собственный капитал.

10/30/60

Нет, это не новые параметры модельной внешности, а пропорция семейного бюджета. Первая цифра в формуле означает неприкосновенный запас: на черный день отправляем 10% с каждой получки.

- Назовем их капиталом, который со временем принесет доход или понадобится на непредвиденные расходы, лечение например, - разъясняет Инна. - Вторая цифра в формуле: большие цели или мечты (покупку квартиры, машины, ремонт, отдых или что-либо еще, что не можете позволить приобрести на одну зарплату) - откладываем 30% от зарплаты. Третья составляющая пропорции - текущие траты: 60% дохода оставляем на продукты, одежду, оплату услуг ЖКХ, проезд и другие повседневные нужды.

- Раньше я тоже считала, что такой подход не для меня, тогда работала директором филиала крупной федеральной компании, - рассказывает эксперт. - Зарплата хорошая, но постоянно приходилось брать кредиты, то на машину, то на покупку квартиры. Угнетало чувство бесконечности этого процесса. Стала размышлять, почему так происходит. Начала искать информацию в интернете, читать умные книги, смотреть тренинги в интернете а-ля «как заработать миллион». А потом пришла к мысли, что надо идти учиться! Практику защищала на примерах друзей: заставила посвятить меня в их бюджет, разработала для каждого личные планы. А через некоторое время уже друзья друзей и их многочисленные знакомые стояли ко мне в очередь.

Главное, определить цели

Среди таких семей супруги Елена и Дмитрий Петровы (свои реальные имена они назвать не пожелали). Главе семьи 33 года, его жене 31. Молодая пара воспитывает двоих детей двух и пяти лет. При общем доходе в 200 тысяч рублей в месяц (а бывает и больше!) финансы поют романсы. Денег едва хватает на ипотеку, автокредит и заём, который еще год назад брали на ремонт загородного дома. В общей сложности банкам отдают по 60 тысяч рублей в месяц. Вроде остается 140 тысяч, но в кошельке за неделю до зарплаты уже ветер гуляет, и никаких накоплений.

- Начали с того, что определили цели для конкретной семьи, - говорит Инна. - В их случае задача - создание подушки безопасности и досрочное закрытие кредитов. Поэтому скорректировали схему 10/30/60 на 10/40/50. 10% на депозит для подушки безопасности, 40% дохода семья должна отправлять на погашение кредитов, а 50% на жизнь в удовольствие.

- Первые месяцы боролись между «хочу прямо здесь и сейчас» и «надо», - признаются Петровы. - Ну как отказать себе в бутылочке хорошего вина за три тысячи рублей к приходу гостей на ужин? Ведь при нашем доходе, в общем-то, можем себе позволить. Но при каждом случае заглядывали в расчеты по бюджету, куда финансовый советник ЗАСТАВЛЯЛА записывать каждую потраченную копейку. И вот что получалось: чашка кофе во время прогулки с детьми 200 рублей, приглянувшийся жене шарф во время той же прогулки 600 рублей, перекус в кафешке 600 рублей, и итого минус 1400 в кошельке.

Можно было обойтись без этих расходов?

- Без шарфа, коих у жены не счесть, и кофе уж точно… - продолжают Петровы. - Вот так, анализируя траты и вычеркивая «ненужные» позиции, через пять месяцев мы погасили потребительский заём, еще через два закрыли автокредит, съездили отдохнуть в Таиланд и накопили при этом 500 тысяч рублей! Как? Помимо планирования в ипотеку внесли материнский капитал, что снизило сумму долга, к тому же добрели, наконец, до банка и написали заявление о снижении процентной ставки с 13,5% до 10,9%. Также открыли накопительный валютный счет для создания пенсионного капитала с взносом 200 долларов в месяц на 25 лет. И самое важное - научились считать свои деньги!

- Это не роскошь, а необходимость, - считает советник. - Удивительно, но приходят люди и не знают, сколько они зарабатывают в реальности. Отвечают: «Ну, примерно, тысяч 70». Начинаем считать, оказывается все 200. Почему? Делают эмоциональные покупки.

Считаем расходы, а не доходы

- Ошибка № 1 - это относится к бюджету как потребитель, - объясняет Инна Банайтене. - «Надо оплатить услуги ЖКХ, купить ноутбук, дать ребенку деньги на карманные расходы», - вот пример неправильного подхода. Считайте доходы, а не расходы! И постоянно задавайте себе вопрос: на чем я могу заработать. Суммируйте все поступления - пособия, выплаты, возвращенные долги даже помощь от второй половинки. Затем считайте итоговую сумму и формируйте пресловутое 10/30/60. Когда только доходы начали перекрывать текущие расходы, вы становитесь чуть ближе к финансовой независимости.

Но как этого достичь? Начнем с расходов. Продукты - вот та самая строчка семейного бюджета, где можно сэкономить не копеечку, а целый рубль. Главный совет - рациональность. Определяем меню на неделю вперед и составляем список. И в магазине ничего, кроме заявленных в нем наименований, в корзину не кладем!

- Супермаркетам предпочтите рынок, причем отправляйтесь туда непременно в воскресенье вечером - перед самым закрытием, - советует эксперт. - Продавцы знают, что утром в понедельник выручка неизбежно упадет, поэтому сделают хорошую скидку.

Продолжая тему покупок. Эксперт не призывает отказывать себе в маленьких радостях. Но! Задайтесь целью получать скидки везде и всюду, а сэкономленные средства отложите в кубышку. Новые туфли? Возьмите с распродажи. В кино на премьеру фильма? На утренний сеанс - стоимость билетов всегда ниже. Отпуск? По горящим турам. Поездка в другой город? На лоукостере. Без багажа и питания в самолете, зато дешево. Следуя за скидками, в конце месяца удивитесь, сколько прибавится в копилке. У кого-то две-три тысячи рублей, а у кого-то все 30.

Не поверите, но заработать можно, даже не выходя из дома. Давно перебирали шкафы, антресоли и смотрели, что хранится на балконе? Зря. Там хранятся целые сокровища. Ваша старая бытовая техника, велосипеды, резиновые сапоги, шторы кому-то могут оказаться нужны. Не выбрасывайте их, а продайте. Удивитесь, сколько на хламе можно заработать.

Сложно представить, но иногда выгоднее пользоваться такси, а не покупать машину. Вот живой пример: Анна, 34 года, менеджер по продажам с зарплатой в 40 тысяч рублей, замужем, детей нет. Чтобы навещать родителей за городом, решила брать кредит на машину.

- По расчетам получилось, что накопит она на авто лет через пять, - говорит советник. - А если возьмет кредит, то ничего не останется, чтобы откладывать, например, на отпуск. Выход? Посчитали, во сколько обойдется ездить за город на такси, и вышло, что за все лето она потратит 20 тысяч рублей!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Три правила, чтобы не прогореть

- Есть три правила, как не стать банкротом, - говорит кредитный юрист Игорь Льгов. - Не брать в долг, чтобы погасить другие займы. Не пользоваться кредитками. Совсем! Процент по ним выше и лишь единицы укладываются в льготный период, когда деньги можно вернуть без процентов. И третье - не брать займы в микрофинансовых организациях, где долг в 5 тысяч рублей легко может перерасти в 100. А если уже тонете в долговой яме, то в помощь реструктуризация, переговоры с банком. И, наконец, банкротство. Считается, что если человек отдает половину своего дохода и больше, он уже является таковым.

В России, к слову, за 4 года работы закона о банкротстве более 100 тысяч человек уже признаны банкротами. И с каждым годом их становится все больше.

ШПАРГАЛКА «КП»

Занимательная экономия: лайфхаки от эксперта

1. Оплачивайте покупки и услуги только наличными. Чтобы избежать ненужных трат, берите с собой минимум средств – именно столько, сколько требуется на приобретение товаров и продуктов по списку.

2. Заведите новое хобби – собирать все купюры одного номинала. Например, откладывайте абсолютно ВСЕ бумажные достоинством в 50 руб., которые попадают в руки. Спустя полгода приятно удивитесь результату.

3. Заведите копилку под копейки: брошенный рубль или два уже через меся превратятся в определенную сумму.

4. Бизнес-ланчам в ресторанах и кафе предпочтите обед на работу с собой, это дешевле.

5. Чтобы оценить свой реальный заработок, вычтите из своей зарплаты траты на проезд и питание. Так поймете, каков ваш реальный доход.

6. Если пользуетесь общественным транспортом, покупайте проездной билет на месяц, в совокупности это дешевле.

7. Если пользуетесь такси, остановите свой выбор на одной компании и получайте скидки и бонусы.

8. Проходите медосмотр хотя бы раз в год: профилактика дешевле лечения.

9. Установите в доме счетчики на воду и отопление. Видя сколько тратите, научитесь рационально использовать ресурсы.

10. Вытаскивайте из розетки кабель от телефона, если им не пользуетесь. Потому что оставленный кабель продолжает расходовать электроэнергию.

11. Пользуйтесь скидочными купонами на услуги от специальных интернет-сервисов. Вы получите отличную услугу практически за копейки. Скидки по купонам доходят до 70%.

12. Используйте дисконтные карты. Не стесняйтесь узнавать, как можно получить дополнительную скидку.

13. Купите наряд к вечеринке и сдайте его сразу после нее. Ведь большинство вещей, купленных к событию, после пылятся в шкафах.

14. Покупайте вещи либо в конце сезона, либо не в сезон. Например, летние туфли будут как минимум на 40 % дешевле в августе, чем стоили в мае или июне.

15. За продуктами отправляйтесь на сытый желудок и с четким списком продуктов, который необходимо не только составлять, но и неукоснительно ему следовать.

16. Не покупайте технические новинки сразу после выпуска, подождите полгода, пока не упадут в цене.

17. Узнайте о наличии дисконт-центров, они есть у большинства крупных сетевых магазинах, цены там намного выгоднее.

18. Ездите в отпуск только по горящим турам, скидки на них чаще всего более 50%.

19. Авиабилеты покупайте заранее: чем ближе дата вылета, тем дороже. Также копите бонусы и следите за спецпредложениями авиакомпаний.

20. Планируйте путешествия самостоятельно, агенты берут процент за работу: билеты, гостиницы можно оформить online.

21. Находясь в путешествии, посещайте музеи за час до закрытия, многие хранилища мира в это время работают бесплатно.