Шпиц на самоизоляции: первую собаку поместили в обсерватор в Иркутской области

Не только людей отправляют на карантин, но и домашних питомцев. В Иркутской области на самоизоляцию посадили... шпица! Да-да, именно так. На днях собака по кличке Мила вернулась вместе с хозяевами из Таиланда в Россию и теперь две недели проведет с ними в обсерваторе в Шелехове. Выгуливать пушистика нельзя - таково предписание.

Мила утомилась от долгого перелета из Бангкока в Иркутск. Фото: предоставлено Евгением Кочуковым.

- Миле комфортно в помещении, - улыбается ее хозяин Евгений Кочуков (они с супругой и домашним питомцем - из Красноярска, у нас проездом). - Собака очень послушная, почти не лает, подолгу спит. Порезвиться ей вполне хватает места. Запас питания для нее есть - из-за проблем с пищеварением кормим ее только овсяной кашей и детскими пюре.

Мила - настоящая путешественница. Она с хозяевами уже две зимы подряд провела в Таиланде. Местные жители к ней Миле привыкли, хотя обычно не любят, когда жилье снимают с животными.

Питомец обожает кататься на мотоциклах, но и на самоизоляции не заскучает. Фото: предоставлено Евгением Кочуковым.

Вот такая пушистая "гонщица". Фото: предоставлено Евгением Кочуковым.

- Она с нами и на байках гоняет в Бангкоке, и в машине, и на поездах ездит, и в самолетах ей позволяют поспать на пассажирском кресле - такая она спокойная, - рассказывает Евгений. - Правда, в этот раз из "переноски" ей выйти не разрешили, и бедняга очень устала от перелета, а потом еще ждала, пока доберемся до обсерватора. Для нее это стресс, до сих пор отдыхает.

Путешествия для Милы - дело привычное. Фото: предоставлено Евгением Кочуковым.

Домашних питомцев, которые прилетают с хозяевами из стран, где бушует коронавирус, отправляют на карантин для их же безопасности.

- На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения животных опубликована информация о том, что несколько собак, домашних кошек и тигр уже оказались заражены COVID-19, - отметили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. - Они могли подхватить вирус от людей. А вот доказательства того, что человек может быть инфицирован коронавирусом от собак и кошек, отсутствуют.

Малышке комфортно в помещении, карантин ее не огорчит. Фото: предоставлено Евгением Кочуковым.

Мила - очень спокойная, попусту не лает, любит поспать. Фото: предоставлено Евгением Кочуковым.

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