2020-04-17T12:28:39+03:00
Происшествия

Распространившую фейк о заболевших коронавирусом студентку оштрафовали на 30 тысяч рублей

Девушка призналась, что распространила непроверенную информацию среди одногруппников [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Распространившую фейк о заболевших коронавирусом студентку оштрафовали на 30 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Распространившую фейк о заболевших коронавирусом студентку оштрафовали на 30 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Раскошелиться на круглую сумму придется 20-летней студентке из Усолья-Сибирского, которая в конце марта этого года распространила по соцсетям фейк о коронавирусе в регионе. Она, выложила аудиозапись в которой неизвестная девушка сообщает, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приангарье якобы превышает официальные цифры. Ссылаясь на слова неизвестной медсестры, она сообщила, что якобы в Иркутске и Ангарске уже 35 зараженных. Хотя на самом деле, на тот момент заболевших по официальной сводке было гораздо меньше. Данные аудиозаписи оказались фейковыми.

- В отношении усольской студентки было возбуждено дело по статье «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – 17 апреля Усольский мировой суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей.

Кстати, сама девушка на допросе призналась, что распространила неправдивую информацию среди своих одногруппников по не знанию.

- Призываю всех к тому, чтобы вы проверяли информацию из достоверных источников, - отметила студентка. - Паника – самый злейший враг.

Иркутская студентка распространяла фейк о количестве заболевших коронавирусом.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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