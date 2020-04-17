Распространившую фейк о заболевших коронавирусом студентку оштрафовали на 30 тысяч рублей

Раскошелиться на круглую сумму придется 20-летней студентке из Усолья-Сибирского, которая в конце марта этого года распространила по соцсетям фейк о коронавирусе в регионе. Она, выложила аудиозапись в которой неизвестная девушка сообщает, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приангарье якобы превышает официальные цифры. Ссылаясь на слова неизвестной медсестры, она сообщила, что якобы в Иркутске и Ангарске уже 35 зараженных. Хотя на самом деле, на тот момент заболевших по официальной сводке было гораздо меньше. Данные аудиозаписи оказались фейковыми.

- В отношении усольской студентки было возбуждено дело по статье «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – 17 апреля Усольский мировой суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей.

Кстати, сама девушка на допросе призналась, что распространила неправдивую информацию среди своих одногруппников по не знанию.

- Призываю всех к тому, чтобы вы проверяли информацию из достоверных источников, - отметила студентка. - Паника – самый злейший враг.