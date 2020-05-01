Папка и 200 вопросов от горожан: Игорь Кобзев сделал подарок новому мэру Иркутска Руслану Болотову

Избранный мэр Иркутска Руслан Болотов официально вступил в свою должность. Церемония приведения нового градоначальника к присяге состоялась 1 мая в городской администрации и транслировалась для всех горожан в режиме онлайн-трансляции.

Напомним, Руслан Болотов был избран мэром Иркутска 30 апреля на 12-м заседании Думы города. В голосовании участвовали депутаты, голосование тайное. Для победы кандидату необходимо было набрать две трети голосов депутатского корпуса - 24. Руслан Болотов получил поддержку от 26 человек. На церемонии приведения к приясяге нового мэра Иркутска первым поздравил врио главы Приангарья Игорь Кобзев.

- Уверен, что Руслан Николаевич справится с поставленными задачами, - отметил Игорь Кобзев. – Политические интриги и разногласия должны уйти в сторону. Главное – это жители города. Их интересы мы должны поставить на первое место.

Новый мэр Иркутска Руслан Болотов. Фото: администрация Иркутска.

Игорь Кобзев пришел на присягу к Руслану Болотову не с пустыми руками. Новый градоначальник получил от главы региона важный подарок.

- Я дарю вам папку с 200 вопросами от иркутян, которые приходили на мою страницу в соцсети Кобзевнасвязи, - обратился Игорь Кобзев к Руслану Болотову. – Все вопросы касаются благоустройства города, строительства, переселения и т.д. Думаю, эта папка должна быть для вас первой книгой для того, чтобы мы вместе решали совместные задачи.

В ответном слове сам Руслан Болотов в первую очередь поблагодарил всех коллег за оказанное доверие и отметил, что понимает всю ответственность перед жителями Иркутска. А также поблагодарил Игоря Кобзева за такой подарок.

- Благодаря этой папке, в свой первый рабочий день я могу ознакомиться с наказами людей, неравнодушных к тому, что происходит в Иркутске, - сказал Руслан Болотов. – Все, что мы должны делать ближайшие 5 лет, должно быть публично, чтобы люди понимали для чего и почему принимаются решения властью и что нам еще необходимо доработать, чтобы каждый наш шаг, каждое наше решение было с положительным отзывам горожан.