2020-04-23T06:32:29+03:00
Здоровье

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 апреля: больных прибавилось в Иркутске

Сколько заболевших в каждом районе, покажет карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 апреля
Виктория ГЕРКО
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 апреля: больных прибавилось в Иркутске.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 апреля: больных прибавилось в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число заболевших коронавирусом в нашем регионе становится больше с каждый днем. Сегодня утром стало известно, что у еще одного пациента подтвердился диагноз. С начала пандемии в области официально подтвержден 81 случай заражения инфекцией. Но есть и положительная динамика: 21 пациент выздоровел. Врачи выписали всех излечившихся домой. Еще 57 человек продолжают лечение в больницах. Отметим, что 12 из них приехали из обсерваторов. Увы, не обошлось без потерь. Три человека скончались. Но в каких районах больше всего заболевших? В этом нам поможет разобраться карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 апреля.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 апреля. Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом Иркутской области.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 апреля. Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом Иркутской области.

Лидирует по-прежнему областной центр. Вчера и сегодня больных прибавилось только в Иркутске. Подтверждает это карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 апреля. Заболевших 53 человека. 11 из них выздоровели и 3 погибли. Среди тех, кто до сих пор находится в больнице, 19 пациентов привезли заразу из других стран и регионов. Три человека приехали из Таиланда, два туриста – из Москвы, один – из Санкт-Петербурга и еще один – из Ессентуков. Остальные 12 человек – транзитные пассажиры из обсерваторов. В самом Иркутске подцепили вирус 20 человек.

Следующим по количеству зараженных идут Ангарск и Черемхово. Там по 6 заболевших. Об этом нам говорит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 23 апреля. В Ангарске один человек прилетел из Таиланда и еще один - из Москвы. В городе они успели заразить только одного человека. Трое заболевших уже выписаны домой. А вот в Черемхово вирус подхватил один турист из Москвы и заразил 5 человек.

Еще 4 случая коронавируса зафиксировано в Иркутском районе. Два заболевших заразились в региональном центре, еще двоих выписали и отпустили домой. В Шелеховском районе уже 2 человека пошли на поправку. В больнице остался последний зараженный. В Осинском районе два пациента, которые вернулись из Бурятии, продолжают лечение. В Аларском районе, где вернувшийся из Москвы заразил местного жителя, остался один инфицированный.

В остальных районах изменений нет. По данным карты распространения коронавируса в Иркутской области на 23 апреля в Усть-Куте, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском меньше всего больных. Там продолжают лечение по одному зараженному. К счастью, они не успели передать вирус другим жителям города. В Братском районе, где на данный момент больше нет больных, новых случаев заболевания не зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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