Мораторий на штрафы за неуплату коммунальных услуг: копить, или не копить долги

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции многие жители страны оказались в сложном положении. В связи с этим Правительством РФ было принято решение о введении временного моратория на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги.

Льготный период продлится до конца года

Как отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, ситуация с коронавирусной инфекцией сильно отразилась на людях, нарушив привычный ритм их жизни и зачастую ударив по кошельку.

- Сгладить эти негативные явления - приоритет для правительства, поэтому мы продолжаем принимать дополнительные меры поддержки. Прежде всего мы поможем семьям с низким доходом, - заявил он.

Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, постановлением вводится временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Такой льготный период продлится до 1 января 2021 года.

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что это постановление будет исполняться в Приангарье так же, как и во всех других регионах страны. Более того, в области дополнительно принят пакет антикризисных мер, которым предусмотрена поддержка бизнеса.

Чем грозит просрочка платежей

Правительством РФ принята важная антикризисная мера, тем не менее необходимо стараться ежемесячно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, чтобы не копить долги. Энергокомпании только приостановили истребование штрафов с тех, кто не может своевременно оплачивать коммунальные ресурсы. Это временная мера, именно приостановка требований, а не отмена начислений. Она означает, что штрафы неплательщикам все равно будут начислены и выписаны, но только позже и сразу в полном объеме.

Кредитный юрист Игорь Льгов, комментируя принятый Кабмином РФ документ, отметил, что такие меры поддержки важны для людей, но, пользуясь этими послаблениями, нельзя забывать, что при неуплате услуг ЖКХ долги все равно будут копиться, и чем больше долг, тем сложнее его погасить.

- Действие постановления закончится к концу года. И если к этому времени человек задолжает большие суммы за коммунальные услуги, то он рискует в новогодние каникулы остаться без света. «Коммуналка» - это важная часть расходов семейного бюджета, которую нужно стараться оплачивать в первую очередь. Кризис закончится, мораторий тоже, и потом последствия неуплаты могут быть катастрофичны: отключение электричества, перекрытие канализации - такие меры применяются к должникам, - отметил Игорь Льгов.

Какое-то время юрист был тесно связан со сферой ЖКХ. Он отметил, что от низкой собираемости платежей в этой сфере страдают потом сами же жители. Свет и тепло в домах появляются не по мановению волшебной палочки. Тысячи людей трудятся, чтобы предоставить гражданам все необходимые блага цивилизации.

Можем остаться без света и тепла

Электроэнергия и тепловая энергия - жизненно важный ресурс. Энергокомпании, как медицинские и социальные учреждения, даже в условиях эпидемии работают в круглосуточном режиме. Они обеспечивают светом и теплом квартиры, больницы, аптеки, магазины - все, за счет чего сегодня держится жизнь в городах. Перебои в работе теплоэлектростанций могут привести к фатальным последствиям, и прежде всего для социальной сферы. Без нормальной работы энергосистемы невозможна будет и борьба с опасным вирусом.

Именно поэтому даже во время режима самоизоляции энергетики каждый день отправляются на работу, чтобы обеспечить безаварийную и безопасную работу всех систем, чтобы в домах были электроэнергия и отопление. Своевременная оплата их труда - возможность не только поддержать энергетиков, но и закупать средства для их защиты, а также поддерживать безаварийное и безопасное производство в интересах всех горожан.

Как подчеркнул Михаил Дамешек, генеральный директор межрегиональной ассоциации «Содружество ЖКХ», все ресурсоснабжающие организации и управляющие компании работают в прежнем режиме. Если население не будет оплачивать их услуги, то это в конечном итоге повлияет на благополучие самих горожан: могут возникнуть проблемы с подачей жизненно важной в текущих условиях электроэнергии и подготовкой к отопительному сезону, с уборкой территорий и подъездов, с ремонтом общего имущества в многоквартирных домах.

- Свет и тепло в домах - норма для современного человека. Когда из-за какой-либо аварии отключают электроэнергию или отопление, то телефоны диспетчерских служб разрываются, люди негодуют. Что уж говорить о нынешней ситуации. Чтобы не допустить аварий, чтобы социальная сфера продолжала работать стабильно в условиях пандемии, ресурсоснабжающие организации должны располагать достаточными средствами на поддержание нормальной, бесперебойной работы. Свет и тепло в домах сегодня зависят, в том числе, и от нас с вами, - отметил Михаил Дамешек.

Есть способ списать накопленные пени

Многие поставщики коммунальных услуг, понимая сложность ситуации, сами идут навстречу потребителям и предлагают списать пени при определенных условиях. Например, гарантирующий поставщик ресурсов в нашем регионе - компания «Иркутскэнергосбыт» - обещает аннулировать все ранее начисленные пени при условии оплаты всей задолженности, сложившейся на 1 апреля 2020 года.

В компании также предлагают рассрочку всем, кто не может платить за коммуналку в полном объеме. Оформить ее можно, не выходя из дома, через сайт или по электронной почте. Если вы пользуетесь рассрочкой, пени на неоплаченные остатки вам тоже начисляться не будут. Выгоднее платить хотя бы часть, чем совсем не платить.

Кстати, оплату тоже можно сделать, не нарушая режим самоизоляции. И у «Иркутскэнергосбыта», и у других коммунальных компаний есть для этого дистанционные сервисы, «Личные кабинеты» на сайтах и мобильные приложения.

Специалисты подчеркивают, что меры, прописанные в постановлении Правительства РФ, направлены, в первую очередь, на защиту отдельных категорий граждан, которые в силу введенных ограничений физически не способны внести плату за коммунальные услуги. Это в основном пожилые люди и те, кто проходит лечение в больницах. Все остальные должны продолжать оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Сегодня от этого зависит стабильная жизнь городов и успешная борьба с эпидемией.