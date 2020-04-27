2020-04-26T20:56:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 27 апреля 2020: вспышка заражений среди врачей, закрыты предприятия в Улан-Удэ

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу в Бурятии на 27 апреля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 27 апреля 2020: вспышка заражений среди врачей, закрыты предприятия в Улан-Удэ.Коронавирус в Бурятии, последние новости на 27 апреля 2020: вспышка заражений среди врачей, закрыты предприятия в Улан-Удэ.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Коронавирус в Бурятии на 27 апреля. По последним данным, число заражений 217. Достаточно стремительный рост числа больных — за счет вспышки заболевания в больнице №4, причем, по данным властей, виновны в этом ЧП сами врачи. Заразились 26 человек, из них 22 — медики.

Коронавирус в Бурятии, 27 апреля: подробности о вспышке в больнице №4

ЧП в больнице №4 изменило ситуацию борьбы с инфекцией. Вот как о произошедшем рассказывает глава Бурятии Алексей Цыденов:

«В четвертой больнице были грубейшие нарушения. На карантине персонал больницы нарушал все условия, прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства, полоскали горло «Мирамистином», что, безусловно, влияло на показатели анализов. Довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Это медицинские работники прятали признаки болезни! Более того, там медсестра заразила заразила мужа, муж - водитель скорой, еще и работал по району. Теперь у нас очаг – весь район.»

Ситуация,конечно, недопустимая. Все заболевшие находятся в инфекционной больнице, а их коллеги — более 70 человек — ждут «приговора» повторных тестов в изоляторе.

Коронавирус в Бурятии, 27 апреля: на смену заболевшим вышли врачи-пенсионеры

Сразу как стало известно о ЧП, контроль над лечением пациентов в блоке, который не закрывали на карантин, поручили инфекционной больнице. Врачи больницы при этом уже месяц живут в подвале лечебного учреждения. Понятно, что консультировать коллег ( которых еще надо было где-то найти) они могут только по обычной и видеосвязи. Это незаметный человеческий подвиг, но специалисты, которых везде не хватает, нашлись и по просьбе главврача инфекционки Татьяны Сымбеловой заступили на смену. Вот как сама главврач рассказывает о тех, кто встал у руля взамен коллег.

«Алла Владимировна Жапова вышла на новую работу, чтобы помочь организовать новый коллектив, развернуть инфекционный стационар вместо тех, кто сейчас на карантине», - написала в своем Инстаграм Татьяна Сымбелова.

Это ее бывшие сотрудники, было отошедшие от практической медицины. Так, Алла Жапова, которая возглавила медсестер, после выхода на пенсию преподавала в медицинском колледже. Инфекционист Людмила Анфиногенова совсем недавно была начмедом. Они лечат не коронавирус, а другие инфекции. Но это также необходимо. Главврач инфекционки сказала об этом знаменитой фразой из военного фильма «В бой идут одни старики».«Вы все герои!» - подчеркнула Татьяна Сымбелова. К команде присоединились инфекционисты из центра СПИД, медицинские сестры и санитарки, которые были в резерве инфекционной больницы. (подробности)

Коронавирус в Бурятии, 27 апреля: тотальная дезинфекция

Она пройдет на территории, обслуживаемой городской больницей № 4.Будут обработаны площадки и подъезды многоэтажек. Чтобы в транспорте было как можно меньше людей, пустят больше транспорта. Мобильные бригады по контролю за соблюдением ограничений отправят в микрорайоны, обслуживаемые больницей.

Часть проверок уже проведена. У всех предприятий, где зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических требований, будет отозван допуск к работе. Предстоит обследовать всех контактных.

Коронавирус в Бурятии, 27 апреля: снова закрываются предприятия

Глава Бурятии в связи с осложнением эпидемиологической обстановки из-за большого числа больных в горбольнице №4 решил отложить планируемое ослабление ограничений для предприятий и вернуть жесткие меры в Улан-Удэ и Заиграевском районе. В остальных районах работа идет по-прежнему. В столице — только те, что торгуют продуктами, товарами первой необходимости, аптеки и предприятия непрерывного цикла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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