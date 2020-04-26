2020-04-26T13:32:39+03:00
Общество

«В бой идут одни старики»: врачи-пенсионеры вышли на смену медикам, помещенным в обсерватор из-за коронавируса в Бурятии

Городская больница №4, 20 сотрудников которой заболели коронавирусом и еще 83 - в обсерваторе, не прекратила работу
Мария КНЯЗЕВА
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Врачи-пенсионеры вышли на смену медикам, помещенным в обсерватор из-за коронавируса в Бурятии. Фото: Инстаграм Татьяны СымбеловойВрачи-пенсионеры вышли на смену медикам, помещенным в обсерватор из-за коронавируса в Бурятии. Фото: Инстаграм Татьяны Сымбеловой
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В бой вступают скрытые резервы. На смену 103 сотрудникам Городской клинической больницы №4 города Улан-Удэ, которые не могут работать из-за того, что у 20 из них оказались положительными пробы на коронавирус, а остальные 83 помещены в обсерватор на карантин, вышли врачи из других учреждений республики, а также пенсионеры. Так, коллектив медсестер возглавила Алла Жапова. После выхода на пенсию она делилась опытом и знаниями со студентами медицинского колледжа и не догадывалась, что ей самой еще представится возможность применить их на практике.

«Алла Владимировна Жапова вышла на новую работу, чтобы помочь организовать новый коллектив, развернуть инфекционный стационар вместо тех, кто сейчас на карантине», - написала в своем Инстаграм главврач ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» Татьяна Сымбелова, чьи бывшие сотрудники и стали командой-заменой медикам, отправленным на карантин.

Как стало известно КП-Иркутск, инфекционист Людмила Анфиногенова, также работавшая под началом Татьяны Сымбеловой, была «начмедом», тоже уже отошла от дел в силу возраста. Но теперь снова «у руля». Они вышли не на борьбу с коронавирусом, а с другими инфекциями, чтобы лечение остальных болезней во время пандемии не прекращалось. Такие «пертурбации» главврач Инфекционки окрестила как операцию «В бой идут одни старики».

«Вы все герои!» - подчеркнула Татьяна Сымбелова.

Также к пенсионерам присоединились врачи из Республиканского центра СПИД, медицинские сестры и санитарки, которые были в резерве «Республиканской клинической инфекционной больницы», где сейчас лежат пациенты с коронавирусом.

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Операция "В бой идут одни старики".
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Из карантина в обсерватор

Напомним, собирать новый коллектив для Городской клинической больницы №4 в короткие сроки потребовалось после того, как тесты на COVID-19 оказались положительными у 10 работников учреждения - 2 врачей, 4 медсестер, санитарки, работника химической службы и также двух работников администрации лечебного учреждения. Они заразились от одной из пациенток, которую после положительного теста сразу перевели в Инфекционную больницу, а это медучреждение, как полагается, закрыли на двухнедельный карантин. Все, кто находился в больнице в этот момент остались там на 14 дней.

Пациенты и врачи сдавали необходимые тесты дважды, все они были отрицательными. Но, как оказалось, у нескольких сотрудников к моменту окончания карантина были симптомы ОРВИ, но за медицинской помощью они не обратились, продолжали контактировать со своими коллегами. Карантин сняли, но к счастью, медработники не успели приступить к своим обязанностям и начать лечить пациентов, пришли те самые положительные пробы. Главврач ГКБ №4 Улан-Удэ уже уволена за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях карантина, а больница стала новым источником заражения.

Сегодня, 26 апреля, известно, что количество заболевших сотрудников ГКБ увеличилось.

«Еще у 10 сотрудников данного медучреждения тесты на коронавирус оказались положительными, в их числе и работники службы скорой помощи больницы», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Бурятия. – «Остальной медицинский персонал остается в обсерваторе».

Стоит отметить, что среди пациентов больницы №4 заразившихся нет, анализы на коронавирус у всех отрицательные. Учреждение продолжает свою работу благодаря медикам, вышедшим на замену.

«Спасибо всем медикам, вышедшим на смену в Городской больнице, за готовность помочь населению республики в этой трудной ситуации», - поблагодарила врачей министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

По данным на утро 26 апреля в Бурятии с начала распространения коронавируса в республике зарегистрировано 209 случаев инфицирования. Из них 69 человек уже вылечились, двум пациентам помочь не удалось – они скончались. Остальные проходят необходимое лечение в Инфекционной больнице Улан-Удэ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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