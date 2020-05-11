2020-05-11T10:29:44+03:00
Общество

"Река времени" рядом с Ангарой: граффити с историей Иркутска создают на Нижней Набережной

К 9 мая художники закончили сюжет о Великой Победе, полностью композиция будет готова к концу недели [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Граффити с историей Иркутска создают на Нижней Набережной. Фото: предоставлено Юрием Старковым.Граффити с историей Иркутска создают на Нижней Набережной. Фото: предоставлено Юрием Старковым.
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Пока иркутяне на самоизоляции, город преображается. Так, например, на Нижней Набережной художники создают яркое граффити. Бетонная стена, вдоль которой частенько гуляют горожане, расписана давно, только вот надписи и картинки были совсем непривлекательные. Теперь же там красуются пейзажи Байкала, Иркутская ГЭС, символы города - красавец-бабр и соболь, а еще сюжет, посвященный Великой Победе - солдат, обнимающий мать и жену, белые голуби и алый флаг. Такова задумка художников - создать «ленту времени», на которой отражены ключевые события из истории Иркутска.

Пейзаж Байкала уже завершен. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

Пейзаж Байкала уже завершен. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

- Это первое в Иркутске граффити, созданное по мотивам истории, - говорит художник Юрий Старков, работающий над проектом вместе с тремя коллегами. - Сюжет отразит развитие города, начиная со времен освоения Сибири, когда он строился, когда здесь формировалась культура и дружба народов. Обязательная часть - о Великой Отечественной войне и о Победе. А в самом конце будут изображены дети, как символ нашего будущего.

Дети - как символ будущего. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

Дети - как символ будущего. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

- Эскиз мы разработали буквально за три дня и назвали его «Река времени», это символично еще и потому, что рядом течет Ангара, - рассказывает дизайнер, автор эскиза Дарья Лукина.

Композицию длиной в 120 метров художники завершат к концу недели. Пока готово около половины, но уже сейчас прохожие замедляют шаг, чтобы полюбоваться красивым и необычным граффити.

Граффити завершат к концу недели. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

Граффити завершат к концу недели. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

На разработку эскиза ушло всего три дня. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

На разработку эскиза ушло всего три дня. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

Великая Отечественная война как один из ключевых эпизодов истории. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

Великая Отечественная война как один из ключевых эпизодов истории. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

Сюжет о Великой Победе завершили к 9 мая. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

Сюжет о Великой Победе завершили к 9 мая. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

Длина граффити составит 120 метров. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

Длина граффити составит 120 метров. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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