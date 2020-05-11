"Река времени" рядом с Ангарой: граффити с историей Иркутска создают на Нижней Набережной

Пока иркутяне на самоизоляции, город преображается. Так, например, на Нижней Набережной художники создают яркое граффити. Бетонная стена, вдоль которой частенько гуляют горожане, расписана давно, только вот надписи и картинки были совсем непривлекательные. Теперь же там красуются пейзажи Байкала, Иркутская ГЭС, символы города - красавец-бабр и соболь, а еще сюжет, посвященный Великой Победе - солдат, обнимающий мать и жену, белые голуби и алый флаг. Такова задумка художников - создать «ленту времени», на которой отражены ключевые события из истории Иркутска.

Пейзаж Байкала уже завершен. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

- Это первое в Иркутске граффити, созданное по мотивам истории, - говорит художник Юрий Старков, работающий над проектом вместе с тремя коллегами. - Сюжет отразит развитие города, начиная со времен освоения Сибири, когда он строился, когда здесь формировалась культура и дружба народов. Обязательная часть - о Великой Отечественной войне и о Победе. А в самом конце будут изображены дети, как символ нашего будущего.

Дети - как символ будущего. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

- Эскиз мы разработали буквально за три дня и назвали его «Река времени», это символично еще и потому, что рядом течет Ангара, - рассказывает дизайнер, автор эскиза Дарья Лукина.

Композицию длиной в 120 метров художники завершат к концу недели. Пока готово около половины, но уже сейчас прохожие замедляют шаг, чтобы полюбоваться красивым и необычным граффити.

Граффити завершат к концу недели. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

На разработку эскиза ушло всего три дня. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

Великая Отечественная война как один из ключевых эпизодов истории. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

Сюжет о Великой Победе завершили к 9 мая. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

Длина граффити составит 120 метров. Фото: предоставлено Юрием Старковым.

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