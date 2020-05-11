Песни Великой Победы: «Летят перелетные птицы»

Песни Великой Победы!

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», - помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».

Следующий выпуск посвящаем композиции...

"Летят перелетные птицы"

Автор слов Михаил Русаковский

Композитор Матвей Блантер

Летят перелетные птицы

В осенней дали голубой,

Летят они в жаркие страны,

А я остаюся с тобой.

А я остаюся с тобою,

Родная навеки страна!

Не нужен мне берег турецкий,

И Африка мне не нужна.

Немало я стран перевидел,

Шагая с винтовкой в руке.

И не было горше печали,

Чем жить от тебя вдалеке.

Немало я дум передумал

С друзьями в далеком краю.

И не было большего долга,

Чем выполнить волю твою.

Пускай утопал я в болотах,

Пускай замерзал я на льду,

Но если ты скажешь мне снова,

Я снова все это пройду.

Желанья свои и надежды

Связал я навеки с тобой -

С твоею суровой и ясной,

С твоею завидной судьбой.

Летят перелетные птицы

Ушедшее лето искать,

Летят они в жаркие страны,

А я не хочу улетать.

А я остаюся с тобою,

Родная моя сторона!

Не нужно мне солнце чужое,

Чужая земля не нужна.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Надежда ГРОШЕВА, доктор экономических наук, декан сибирско-американского факультета ИГУ:

- Мой папа очень хорошо поет и играет на гитаре, у нас дома всегда звучала музыка. Накануне 9 Мая он обычно исполняет военные песни, поэтому у меня очень много любимых военных песен.

Вот, например, «Летят перелетные птицы». Как и многие фронтовые композиции, это ассоциация с детством, с парадами. Мы всей семьей ходили на Парад Победы, после шли в гости к бабушкам, вместе ждали парад на Красной площади, смотрели концерт и подпевали.

Военные песни - это торжественное настроение, ощущение единства и гордости за свою страну, ведь день Великой Победы действительно всенародный праздник.

Надежда Грошева. Фото: личный архив.

ИЗ ИСТОРИИ

Патриотическая песня «Летят перелетные птицы» была написана поэтом Михаилом Русаковским и композитором Матвеем Блантером в 1948 году. К слову, это не первая композиция, созданная творческим тандемом Русаковского и Блантера. «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «В лесу прифронтовом» - все эти знаменитые стихи и мелодии на военную тематику написаны именно ими.

«Летят перелетные птицы» впервые прозвучала в 1949 году в исполнении Владимира Бунчикова и стала одной из любимых в народе. Есть версия, что эта композиция - своеобразный ответ на волну эмиграции из Советского Союза в послевоенные годы.