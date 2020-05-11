Песни Великой Победы: «Летят перелетные птицы»
Песни Великой Победы!
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», - помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».
Следующий выпуск посвящаем композиции...
"Летят перелетные птицы"
Автор слов Михаил Русаковский
Композитор Матвей Блантер
Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.
Немало я стран перевидел,
Шагая с винтовкой в руке.
И не было горше печали,
Чем жить от тебя вдалеке.
Немало я дум передумал
С друзьями в далеком краю.
И не было большего долга,
Чем выполнить волю твою.
Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я на льду,
Но если ты скажешь мне снова,
Я снова все это пройду.
Желанья свои и надежды
Связал я навеки с тобой -
С твоею суровой и ясной,
С твоею завидной судьбой.
Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать,
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать.
А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона!
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Надежда ГРОШЕВА, доктор экономических наук, декан сибирско-американского факультета ИГУ:
- Мой папа очень хорошо поет и играет на гитаре, у нас дома всегда звучала музыка. Накануне 9 Мая он обычно исполняет военные песни, поэтому у меня очень много любимых военных песен.
Вот, например, «Летят перелетные птицы». Как и многие фронтовые композиции, это ассоциация с детством, с парадами. Мы всей семьей ходили на Парад Победы, после шли в гости к бабушкам, вместе ждали парад на Красной площади, смотрели концерт и подпевали.
Военные песни - это торжественное настроение, ощущение единства и гордости за свою страну, ведь день Великой Победы действительно всенародный праздник.
Надежда Грошева. Фото: личный архив.
ИЗ ИСТОРИИ
Патриотическая песня «Летят перелетные птицы» была написана поэтом Михаилом Русаковским и композитором Матвеем Блантером в 1948 году. К слову, это не первая композиция, созданная творческим тандемом Русаковского и Блантера. «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «В лесу прифронтовом» - все эти знаменитые стихи и мелодии на военную тематику написаны именно ими.
«Летят перелетные птицы» впервые прозвучала в 1949 году в исполнении Владимира Бунчикова и стала одной из любимых в народе. Есть версия, что эта композиция - своеобразный ответ на волну эмиграции из Советского Союза в послевоенные годы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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