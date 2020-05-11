2020-05-11T21:01:20+03:00
Общество

Выход из режима самоизоляции в Иркутске: "Главное, чтобы послабление мер не привело к резкому росту заболеваемости"

На первом этапе выхода из режима самоизоляции в Иркутске откроются бани, а горожане смогут гулять на улице
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Выход из режима самоизоляции в Иркутске будет постепенным.Выход из режима самоизоляции в Иркутске будет постепенным.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Во время совещания 11 мая президент Росси Владимир Путин сообщил, что 12 мая режим нерабочих дней для всей страны завершится. Однако останутся в силе ограничения для людей старше 65 лет, кроме того, по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия. А как будет организован выход из режима самоизоляции в Иркутске?

На оперативном штабе региона 11 мая сообщали, что режим самоизоляции продлен до 31 мая во всем Сибирском федеральном округе.

- Это обоснованная мера и для Иркутской области, поскольку число заболевших коронавирусом растет, - подчеркнул врио губернатора региона Игорь Кобзев. - На утро 11 мая зарегистрировано 334 случая COVID-19, прирост за сутки - 20 случаев, госпитализировано 243 человека, выздоровело 85.

Как только число заразившихся коронавирусом пойдет на спад, начнется поэтапный выход из режима повышенной готовности. В первую очередь планируется открывать бани, предприятия бытовых услуг и магазины, торгующие разными товарами, а не только продуктами (небольшие, площадью не больше 400 квадратов, и с отдельным входом).

Горожанам разрешат заниматься спортом и гулять на улице. Тут поначалу тоже будут «но»: лучше находиться на свежем воздухе одному или вдвоем и обязательно соблюдать социальную дистанцию. Эти меры необходимы, чтобы зараза не распространилась вновь.

А еще с 12 мая начнут работать призывные комиссии в районах Иркутской области.

Выход из режима самоизоляции в Иркутске будет проводиться, согласно рекомендациям федерального Роспотребнадзора, в три этапа. В последнюю очередь откроются крупные магазины и торговые центры, образовательные учреждения, гостиницы, кафе и рестораны, кинотеатры. Придется немного потерпеть ради собственного здоровья.

Важно, чтобы у людей во время пандемии сохранились рабочие места.

- В регионе расширен список предприятий, которым разрешено работать, - сообщил Игорь Кобзев. - Главное, чтобы послабление мер не привело к резкому росту заболеваемости. Контроль соблюдения санитарных норм и правил дезинфекции должен быть жестким.

Надо отметить, что в Иркутской области сейчас открыты 76,8% крупных предприятий, где трудится больше 640 тысяч сибиряков. Не останавливали деятельность 48% индивидуальных предпринимателей, на которых работают около 32 тысяч сотрудников.

- Если Москва и Московская область только с 12 мая разрешают деятельность строительных организаций, то мы это сделали еще 4 апреля, - отметил председатель правительства региона Константин Зайцев.

Таким образом, выход из режима самоизоляции в Иркутске будет проводиться постепенно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Иркутской области решают, вводить ли масочный режим
Бани начнут работать в числе первых, когда закончится самоизоляция в Иркутской области
Вахтовики из Якутии возвращаются в Иркутск сегодня,11 мая
Обновлен рейтинг распространенности коронавируса в регионах Сибири на 11 мая
Стало известно, когда отделения ГКБ№1 в Иркутске откроются после карантина
На вашей карте вредоносная программа: иркутянка «подарила» мошенникам 107 тысяч рублей
Режим самоизоляции продлен в Иркутске до 31 мая
Пьяный лихач без водительских прав устроил гонки с полицейскими в Свирске
Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 мая: на улице люди есть, но немного
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 11 мая выросло до 334
Еще 20 случаев заражения коронавирусом подтвердилось 11 мая в Иркутской области
Ж/д переезд в Култуке закроют на два дня
Игорь Кобзев предложил построить на месте кинотеатра «Чайка» в Иркутске детскую поликлинику