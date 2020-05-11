Выход из режима самоизоляции в Иркутске: "Главное, чтобы послабление мер не привело к резкому росту заболеваемости"

Во время совещания 11 мая президент Росси Владимир Путин сообщил, что 12 мая режим нерабочих дней для всей страны завершится. Однако останутся в силе ограничения для людей старше 65 лет, кроме того, по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия. А как будет организован выход из режима самоизоляции в Иркутске?

На оперативном штабе региона 11 мая сообщали, что режим самоизоляции продлен до 31 мая во всем Сибирском федеральном округе.

- Это обоснованная мера и для Иркутской области, поскольку число заболевших коронавирусом растет, - подчеркнул врио губернатора региона Игорь Кобзев. - На утро 11 мая зарегистрировано 334 случая COVID-19, прирост за сутки - 20 случаев, госпитализировано 243 человека, выздоровело 85.

Как только число заразившихся коронавирусом пойдет на спад, начнется поэтапный выход из режима повышенной готовности. В первую очередь планируется открывать бани, предприятия бытовых услуг и магазины, торгующие разными товарами, а не только продуктами (небольшие, площадью не больше 400 квадратов, и с отдельным входом).

Горожанам разрешат заниматься спортом и гулять на улице. Тут поначалу тоже будут «но»: лучше находиться на свежем воздухе одному или вдвоем и обязательно соблюдать социальную дистанцию. Эти меры необходимы, чтобы зараза не распространилась вновь.

А еще с 12 мая начнут работать призывные комиссии в районах Иркутской области.

Выход из режима самоизоляции в Иркутске будет проводиться, согласно рекомендациям федерального Роспотребнадзора, в три этапа. В последнюю очередь откроются крупные магазины и торговые центры, образовательные учреждения, гостиницы, кафе и рестораны, кинотеатры. Придется немного потерпеть ради собственного здоровья.

Важно, чтобы у людей во время пандемии сохранились рабочие места.

- В регионе расширен список предприятий, которым разрешено работать, - сообщил Игорь Кобзев. - Главное, чтобы послабление мер не привело к резкому росту заболеваемости. Контроль соблюдения санитарных норм и правил дезинфекции должен быть жестким.

Надо отметить, что в Иркутской области сейчас открыты 76,8% крупных предприятий, где трудится больше 640 тысяч сибиряков. Не останавливали деятельность 48% индивидуальных предпринимателей, на которых работают около 32 тысяч сотрудников.

- Если Москва и Московская область только с 12 мая разрешают деятельность строительных организаций, то мы это сделали еще 4 апреля, - отметил председатель правительства региона Константин Зайцев.

Таким образом, выход из режима самоизоляции в Иркутске будет проводиться постепенно.