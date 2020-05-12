2020-05-12T15:26:04+03:00
Происшествия

Брызнул газовым баллончиком в лицо: прохожий напал на врачей скорой помощи в Бурятии

Один из медиков получил ожог лица и роговицы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Брызнул газовым баллончиком в лицо: прохожий напал на врачей скорой помощи в БурятииБрызнул газовым баллончиком в лицо: прохожий напал на врачей скорой помощи в БурятииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самим понадобилась медицинская помощь после очередного выезда к больному врачам одной из карет скорой помощи в Улан-Удэ. В ночь на 12 мая бригада медиков приехала по вызову на улицу Моховая. Не успели врачи зайти в подъезд, как к ним подошел случайный прохожий, выгуливавший собаку и без причин начал грубить им. Медики пытались не обращать внимания, чтобы скорее добраться к больному, но, мужчина, внезапно достал из кармана газовый баллончик и распылил аэрозоль в лицо членов бригады.

Больше всего досталось одному из врачей, который получил химический ожог лица и роговицы. Коллеги пострадавшего работника нажали «тревожную кнопку», которой оборудована машина неотложки и вызвали вневедомственную охрану. Нападавший в это время убежал в свою квартиру, позвонил в полицию и сообщил о том, что якобы пьяные врачи сами напали на него.

- Его слова не подтвердились, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Сейчас по факту нападения на врачей проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ночного инцидента.

Также следователи добавили, что в разгар пандемии коронавируса, будут незамедлительно реагировать на каждый случай агрессии в отношении врачей, которые исполняют свой долг, рискуя собственным здоровьем и жизнью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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