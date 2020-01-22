22 Янв. 2020 2020-01-22T05:18:18+03:00

Напал на врача скорой помощи с ножом: мужчине вынесли приговор в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нападавший проговорен к году лишения свободы условно с испытательным сроком

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Ранил врача скорой помощи ножом. В Иркутске в суде Октябрьского района рассмотрели дело о нападении на медика. Мужчина, нанесший удар холодным оружием, признан виновным. Сам подсудимый свою вину признал и раскаялся. Сказал, что в тот момент был пьян и алкоголь всему виной. Произошло это 6 октября у дома № 94 по улице Советская. Врача в тот день доставили в травмпункт для наложения швов.

- Уроженец города Мирный без оснований для применения физической силы нанес врачу ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» удар перочинным ножом, причинив непроникающее ранение, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. - Повреждения, полученные медработником, расцениваются как причинившие легкий вред здоровью.

34-летнего мужчину проговорили к лишению свободы на один год условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU