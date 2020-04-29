Берем кредиты на зарплату, а как отдавать - не знаем: как иркутский бизнес выживает в условиях самоизоляции

В Иркутской области распространение коронавируса оказалось не столь критичным, по сравнению с некоторыми другими регионами. И все же говорить о возвращении к прежней жизни пока рано. Правда, кое-какие услуги сибиряки уже могут себе позволить.

С 14 апреля открылись парикмахерские, но лишь те, что находятся вне торговых центров. А в минувшие выходные правительство Приангарья опубликовало еще один список предприятий, которым разрешили работать в режиме самоизоляции. Итак, с 27 апреля свои двери официально открыли авто- и мотосалоны, автомастерские, шиномонтажки, ветеринарные клиники, автошколы, химпредриятия, госархивы, зоопарки, фотомастерские и даже ювелирные салоны.

Но! Существует существенное но: работать им приходится в совершенно новых условиях. Прежде всего, это связано с жесткими санитарными требованиями, которые руководителям предприятий и бизнесменам предъявляет Роспотребнадзор. Несколько раз в день дезинфицировать помещения, обеспечивать всех работников медицинскими масками, измерять температуру, контролировать количество посетителей - это далеко не полный перечень ограничений. «Комсомолка» решила узнать, как иркутские предприниматели восприняли эти меры и как держать на плаву свой бизнес, выйдя почти из месячной спячки.

На входе в барбершоп теперь обязательно выдают защитные маскиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

БАРБЕРШОПЫ ТЕРЯЮТ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ

Одним из первых итоги двух недель работы после открытия подвел владелец барбершопа Chop-Chop Павел Петров. На своей странице в соцсети он по пунктам разложил, как ему пришлось перестраивать процессы, отработанные за пять лет.

- Самое неприятное во всей этой ситуации то, что мы потеряли многих своих клиентов, в том числе постоянных, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" Павел Петров. - Закрылись мы, как и положено было, 29 марта. Во время самоизоляции клиенты звонили и заранее записывались на дни после открытия. Когда работать разрешили, уже я начал обзванивать их и приглашать на стрижку. Но ровно половина из них отказались, сообщив, что уже подстриглись в другом месте. Возможно, какие-то салоны все же работали, а возможно, приглашали мастеров на дом. В любом случае клиенты теперь вернутся к нам только через месяц, а некоторые и вовсе сменят салон.

Из пяти кресел в барбершопе работает только одно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так как же пришлось переформатировать работу барбершопа? В первую очередь оптимизировали время оказания услуг. Если раньше на одного клиента уходил час, то теперь на стрижку уходит не более получаса, чтобы успеть провести дезинфекцию и проветрить помещение перед следующим посетителем. Для этого пришлось выключить кофемашину и игровую приставку, за которыми клиенты раньше коротали время в ожидании. У Павла Петрова сейчас трудятся два мастера в две смены. Один с 08.00 до 16.00, второй с 16.00 до последнего клиента. При этом из пяти кресел работает только одно. И это на помещение в 80 квадратов.

- Мы можем работать и в два кресла, сделав между ними расстояние метров 6 - 7, - продолжает Павел Петров. – Но в указе властей есть пункт, в котором прописано, что одного клиента можно обслуживать только в отдельном кабинете. А у нас единый рабочий зал, без перегородок.

Мастера теперь трудятся посменно. Один с 08.00 до 16.00, второй с 16.00 до последнего клиентаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 КЛИЕНТОВ В ДЕНЬ ВМЕСТО 25 - 30

Впрочем, это, по словам Павла Петрова, уже мелочи. Главное, говорит бизнесмен, что вообще разрешили работать. Перед глазами пример соседней Бурятии, где парикмахерские открыли и и снова закрыли. С проверкой в барбершоп к Павлу пока не заглядывали, но предприниматель, как и положено, держит 5-дневный запас дезинфицирующих средств.

- Теперь это очень существенная статья расходов, ведь цены взлетели! - говорит Павел. – Но что делать, приходиться закупать перчатки, которые стали в 2,5 раза дороже, а также медицинские маски. Их мы раздаем не только сотрудникам, но и клиентам. Еще дороже стали дезинфицирующие средства. Например, если раньше 5-литровая канистра стоила 1,2 - 2 тысячи рублей, то теперь 7,5 тысяч. Некоторое оборудование и вовсе сложно найти. В мае мне нужно менять лампу в рециркуляторе воздуха, а ее сейчас в Иркутске просто нет. А если еще начнется дефицит дезинфицирующих средств, то будет вообще сложно.

Обязательная дезинфекция инструментовФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то что доход в барбершопе упал на 30%, поднимать цену на услуги Павел Петров не стал. Сейчас его мастера за 16-часовой рабочий день с одним креслом могут принять не больше 15 человек, а раньше 25 - 30. За первые две недели после открытия салону удалось отбить малую часть расходов, благодаря наплыву клиентов. Но вскоре спрос вновь может упасть, так как по статистике промежуток между стрижками в среднем составляет 30 дней.

- Еще я отлично понимаю, что вскоре люди уже не смогут отдавать за стрижку 1400 рублей, – говорит Павел. – На зарплату мастерам деньги у нас есть, но их доходы могут все равно упасть, ведь это такая сфера, где зарплата напрямую зависит от объема выполненной работы. Чем больше стрижек, тем больше заработал.

Несмотря на дезинфицирующие затраты и снижение потока клиентов, Павел Петров считает меры, предпринятые для парикмахерских, вполне адекватными. Но чтобы от этого был максимальный эффект, контролирующие органы должны следить за этим четче.

- На мой элементарный вопрос: почему мы работаем с одним клиентом в час, а некоторые с тремя, мне отвечают, что нужно писать официальный запрос в Роспотребнадзор и ждать ответа в течение 30 дней. Но мы надеемся на лучшее. Паники нет, только переживания, что будет дальше. Будем работать, выкручиваться. Если сейчас сидеть на месте, то проще продать бизнес.

А вот так можно забрать свой заказФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ФОТОСАЛОНЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВЫРУЧКИ В МЕСЯЦЫ, КОТОРЫЕ КОРМЯТ ВЕСЬ ГОД

Выкручиваются, как могут, и владельцы самого популярного в Иркутске фотосалона «Оригинал». В первые дни после закрытия телефон фотостудии разрывался от звонков иркутян, которым срочно нужно было сделать снимки на замену паспорта, и мигрантов, кому требовалось разрешение на работу. Поэтому сотрудникам пришлось включать фантазию и придумывать абсолютно новую услугу.

- Назвали ее «Сам себе фотограф», - рассказывает генеральный директор «Оригинала» Анна Боровкова. – Клиенты в режиме онлайн прямо из дома фотографировали себя на телефон. Я наблюдала за процессом и делала подсказки, как поменять освещение и т.д. Затем они отправляли снимок нам, мы меняли фон, подгоняли размеры, печатали и доставляли.

В фотосалоне соблюдают обязательную дистанциюФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правила Роспотребнадзора, предъявляемые к фотостудии, практически ничем не отличаются от парикмахерских. Руководству также приходится закупать для сотрудников и клиентов защитные маски, перчатки и иметь 5-дневный запас дезинфицирующих средств. В «Оригинале», признается директор, обязанности четко распределены между сотрудниками. Одни замеряют температуру у коллег, другие проветривают помещение и протирают все поверхности, а третьи поочередно дежурят у входа и раздают посетителям маски. Кроме того, на полу начертили полоски для соблюдения дистанции и установили пластиковые ограждения на кассе и в пункте приема заказов.

- Расходы на это увеличились, - говорит Анна. – Что говорить, если на днях я купила в аптеке партию одноразовых масок по 70 рублей за штуку. Считаю, такая цена – полный беспредел! А мне нужно обеспечить ими 43 сотрудника и проследить, чтобы они меняли их каждые два часа.

Руководство фотоателье закупило антисептики, которыми пользуются клиентыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выручка салона, по словам Анны Боровковой, упала на 70%. Самое страшное, что период самоизоляции совпал с месяцами, которые, как говорится, кормят весь год.

- Считаю, что мы экстрапострадавшая отрасль, - говорит Анна Боровкова. - Наша работа носит сезонный характер. Главные месяцы - март, апрель и май. Здесь и фотографирование выпускников, и Родительский день, и, конечно, акция «Бессмертный полк». И все эти мероприятия отменились. Более того, родители некоторых выпускников просят у наших штатных фотографов вернуть аванс за снимки, сделанные ранее. Их понять можно, у людей проблемы с деньгами. Выживет ли фотоиндустрия с учетом цифровизации, большой вопрос. Сейчас выходит так, что мы, ничего не заработав за самые жирные месяцы, входим в лето, а это мертвый сезон, когда у нас наступает период тишины. Уже точно в этом году мы не сможем обновить технику и сделать запас материалов. О доходах на ближайший год я вообще забыла.

Чтобы выплатить 43 официально устроенным сотрудникам зарплату, Анна Боровкова подала заявку на получение целевого кредита под 0% на полгода. Заем предпринимательнице одобрили, но как она его будет отдавать, женщина не знает.

Близко не подходи, держи дистанцию!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СЕЙЧАС НЕ ДО ЮВЕЛИРКИ

Где практически совсем нет заработка в первую неделю после открытия, так это в ювелирном бизнесе. Ювелирный салон «ПАВА» за полтора года работы успел накопить небольшую базу клиентов, для которых сейчас и работает. Да, помещение салона находится в самом проходном туристическом месте Иркутска – 130-м квартале. До режима самоизоляции в ювелирный постоянно заходили толпы туристов, гуляющих по городу. Сейчас их конечно, нет.

- Все-таки ювелирка не предмет первой необходимости, - говорит управляющая салоном Светлана Солдатова. – Поэтому сейчас мы вообще уходим в минус. За этот месяц был заказ на доставку обручальных колец для пары молодоженов, а также нескольких украшений, которые клиенты заказывали на праздник родным. Сейчас мы больше общаемся с покупателями в прямых эфирах в соцсетях, продлеваем сертификаты, рассказываем о товарах - словом, развлекаем, как можем. Брать кредит не планируем.

В ювелирном салоне посетителей пока нетФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Держаться на плаву ювелирке помогает то, что здание находится в собственности у владельца салона, поэтому не нужно платить огромную аренду. Потратиться пришлось, как не сложно догадаться, на антисептики и полную дезинфекцию помещения. За 200 квадратных метров отдали более 8 тысяч рублей.

- Но мы понимаем, что на этом экономить нельзя, здоровье сотрудников и клиентов превыше всего,- говорит Светлана Солдатова. - Хорошо, что еще штат небольшой, сейчас работают охранник и один-два менеджера. Да, посещали мысли закрыться, нежели работать в убыток, но пока держимся и планов не строим. Просто приходим на работу и занимаемся любимым делом. Что касается зарплаты, то в этом месяце будем брать деньги из средств, которые предназначались на другие цели.

В ювелирке антисептики пока больше пригодились сотрудникамФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ ЗА РУЛЕМ

Ну и, наконец, заглядываем на полигон иркутской автошколы ДОСААФ. Здесь к инструкторам и ученикам у Роспотребнадзора также свои требования. Будущие водители, словно дальнобойщики, обязаны садиться за руль только в медицинских перчатках, а теоретическая часть обучения, как и все образование в стране, строго на удаленке.

- Групповые занятия запрещены, - рассказывает заместитель начальника по учебной части Иркутской школы ДОСААФ России Александр Шишкин. – Ученики перешли на специальную платформу по дистанционному обучению, которую мы разработали год назад. У них есть доступ к нашей базе, всей литературе. По каждой теме есть лекция и видеоурок. Что касается практики, то она разрешена. Инструктор и ученик обязаны быть в масках и перчатках, которые мы должны были приобрести. Закупали оптом, комплект из 10 масок – 200 рублей. После каждого занятия, которое сократили с двух часов до одного, автомобиль обрабатывается дезинфекцией.

Инструктор автошколы обрабатывает салон автомобиля перед тем, как начать практическое занятие с ученикомФото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дистанционном обучении в ДОСААФ сейчас находятся 230 будущих водителей. На качество знаний удаленка повлиять не должна. Учить придется все, ведь перед сдачей экзамена кандидаты проходят еще и тестирование.

- Хорошо, что до самоизоляции мы успели обучить молодежь, которая готовилась к весеннему призыву в армию, - заключает Александр Шишкин. – В апреле должны были приступить к образованию ребят из осеннего призыва, но занятия перенесли.

Инструктор и ученик обязаны быть в масках и перчатках.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Список предприятий, которым разрешили работать

- Парикмахерские (расположенные вне торговых центров)

- Мебельные магазины (вне ТЦ)

- Ювелирные магазины (вне ТЦ)

- Фотомастерские

- Автошколы

- Авто- и мотосалоны

- Автомастерские, шиномонтажки

- Химические предприятия

- Госархивы, сотрудники охраны исторических мест и зданий-памятников культуры

- Ветеринарные клиники для оказания экстренной помощи животным

- Питомники и приюты для бездомных животных

- Зоопарки, ботанические сады (без допуска посетителей)