Список предприятий, которым разрешат работать в Иркутске с 27 апреля: что еще сможет открыться во время режима самоизоляции
Правительство Приангарья сегодня, 26 апреля, опубликовало список предприятий, которым разрешат работать в Иркутске с 27 апреля. Уже завтра они смогут открыться, при условии, что подстроятся под санитарные новые нормы.
В список предприятий, которым разрешат работать в Иркутске с 27 апреля, попали мебельные и ювелирные магазины, фотомастерские, расположенные в отдельных помещениях, вне торговых центров.
«Также имеют право возобновить работу школы подготовки водителей автотранспортных средств», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «При этом теоретическое обучение должно осуществляться дистанционно».
На работу смогут выйти работники химических предприятий, сотрудники госархивов, охраны исторических мест и зданий, памятников культуры. Также разрешено открыть свои двери ветеринарным клиникам для оказания экстренной помощи животным, а вместе с ними допуск к осуществлению деятельности теперь есть у питомников и приютов для бездомных животных.
«Могут продолжить работу сотрудники зоопарков, ботанических садов, но без допуска посетителей», - уточняют региональные власти.
Также откроются автосалоны, магазины, продающие мотоциклы, автомастерские, шиномонтажки. Напомним, что все эти организации вольны начать работу хоть завтра, но при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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