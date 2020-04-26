2020-04-26T14:48:13+03:00
Общество

Список предприятий, которым разрешат работать в Иркутске с 27 апреля: что еще сможет открыться во время режима самоизоляции

Список предприятий, которым разрешат работать в Иркутске с 27 апреля, опубликовали региональные власти
Мария КНЯЗЕВА
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Список предприятий, которым разрешат работать в Иркутске с 27 апреля: что еще сможет открыться во время режима самоизоляцииСписок предприятий, которым разрешат работать в Иркутске с 27 апреля: что еще сможет открыться во время режима самоизоляцииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Правительство Приангарья сегодня, 26 апреля, опубликовало список предприятий, которым разрешат работать в Иркутске с 27 апреля. Уже завтра они смогут открыться, при условии, что подстроятся под санитарные новые нормы.

В список предприятий, которым разрешат работать в Иркутске с 27 апреля, попали мебельные и ювелирные магазины, фотомастерские, расположенные в отдельных помещениях, вне торговых центров.

«Также имеют право возобновить работу школы подготовки водителей автотранспортных средств», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «При этом теоретическое обучение должно осуществляться дистанционно».

На работу смогут выйти работники химических предприятий, сотрудники госархивов, охраны исторических мест и зданий, памятников культуры. Также разрешено открыть свои двери ветеринарным клиникам для оказания экстренной помощи животным, а вместе с ними допуск к осуществлению деятельности теперь есть у питомников и приютов для бездомных животных.

«Могут продолжить работу сотрудники зоопарков, ботанических садов, но без допуска посетителей», - уточняют региональные власти.

Также откроются автосалоны, магазины, продающие мотоциклы, автомастерские, шиномонтажки. Напомним, что все эти организации вольны начать работу хоть завтра, но при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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