В Приангарье увеличивается как количество заболевших коронавирусной инфекцией – в регионе утром 26 апреля зафиксировано уже 95 случаев заражения - так и расширяется территория, где были случаи обнаружения новой коронавирусной инфекции. Об очередном районе, где зарегистрирован COVID-19, сообщает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 26 апреля. Коронавирус добрался и до Нукутской райна. Как сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе Правительства Иркутской области, там пока официально подтвержден один случай инфицирования. В общей сложности на карте сейчас 13 городов и районов с положительными тестами на коронавирус.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 26 апреля поможет понять в каких районах большее число заболевших. В лидерах, как и прежде, региональный центр. В Иркутске по данным на утро болезнь была обнаружена у 57 человек. Вирус «приехал» из Таиланда, городов - Санкт-Петербург, Москва, Ессентуки. 19 иркутян заразились уже на родине. Из этих 57 случаев 14 человек выздоровели, но есть и печальная статистика – четверо скончались. В остальных населенных пунктах смертельных исходов нет.

На втором месте в таком «рейтинге» Иркутский район и 8 случаев COVID-19, 5 из них до сих пор в больнице. На третьем месте – Ангарск. В городе нефтехимиков у 7 человек был подтвержден коронавирус.

Шесть человек заболели в городе Черемхово, 5 из них заразил вернувшийся из Москвы земляк. В Осинском и Шелеховском районах – по 3 случая. По два больных нашли в городе Усолье-Сибирское, в Братском и Аларском районе. По одному инфицированному в городах Усть-Кут, Усть-Илимск, Зиминском и Нукутском районах.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 26 апреля: заболевшего нашли еще в одном районе. Карта предоставлена Правительством Иркутской области

Читайте также:

В Родительский день автобусы до кладбищ в Иркутске ездить не будут. Не рекомендуется ездить на кладбища и на личном транспорте, доступ будет ограничен (подробности)

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 апреля: вахтовиков в обсерватор, беременных на тестирование (подробности)

Здравоохранение Приангарья и COVID-19. Какие пробелы вскрылись? 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08