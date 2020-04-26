В Родительский день автобусы до кладбищ в Иркутске ездить не будут

В Иркутской области с каждым днем растет количество заразившихся коронавирусом. Все массовые мероприятия до сих пор запрещены, а режим самоизоляции накануне продлили до 30 апреля. Как рассказали КП-Иркутск, в связи с этим в родительский день решили не пускать специальные автобусы до кладбищ.

«В Радоницу отменены специальные автобусные маршруты до муниципальных кладбищ. Настоятельная рекомендация не посещать места поминовения и на личном автотранспорте», - сообщает пресс-служба Думы города Иркутска. – «Перенесите посещение кладбищ на более поздний срок, когда будет снят режим самоизоляции».

В любом случае доступ на погост будет ограничен, у въездов на муниципальные кладбища – Ново-Ленинское, Русско-Амурское, Маратовское, Александровское, Свердловское и Еврейское с завтрашнего дня, 27 апреля, будут дежурить полицейские.

Стоит отметить, что уборка на территории кладбищ уже ведется. С вышеназванных территорий захоронений вывезли уже более 200 тонн мусора.

Радоница – это особый день поминовения усопших. Однако, он не включает в себя только наведение порядка на могилах почивших родственников и друзей. В сложившихся санитарно-эпидемиологических условиях, чтобы не посещать места массового скопления людей, можно дома испечь блинов, сварить кисель, прочесть молитву. А на кладбище съездить тогда, когда не будет вероятности подхватить опасный вирус.

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