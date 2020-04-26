2020-04-26T07:42:45+03:00
Общество

В Родительский день автобусы до кладбищ в Иркутске ездить не будут

Не рекомендуется ездить на кладбища и на личном транспорте, доступ будет ограничен
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
В Родительский день автобусы до кладбищ в Иркутске ездить не будутВ Родительский день автобусы до кладбищ в Иркутске ездить не будутФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Иркутской области с каждым днем растет количество заразившихся коронавирусом. Все массовые мероприятия до сих пор запрещены, а режим самоизоляции накануне продлили до 30 апреля. Как рассказали КП-Иркутск, в связи с этим в родительский день решили не пускать специальные автобусы до кладбищ.

«В Радоницу отменены специальные автобусные маршруты до муниципальных кладбищ. Настоятельная рекомендация не посещать места поминовения и на личном автотранспорте», - сообщает пресс-служба Думы города Иркутска. – «Перенесите посещение кладбищ на более поздний срок, когда будет снят режим самоизоляции».

В любом случае доступ на погост будет ограничен, у въездов на муниципальные кладбища – Ново-Ленинское, Русско-Амурское, Маратовское, Александровское, Свердловское и Еврейское с завтрашнего дня, 27 апреля, будут дежурить полицейские.

Стоит отметить, что уборка на территории кладбищ уже ведется. С вышеназванных территорий захоронений вывезли уже более 200 тонн мусора.

Радоница – это особый день поминовения усопших. Однако, он не включает в себя только наведение порядка на могилах почивших родственников и друзей. В сложившихся санитарно-эпидемиологических условиях, чтобы не посещать места массового скопления людей, можно дома испечь блинов, сварить кисель, прочесть молитву. А на кладбище съездить тогда, когда не будет вероятности подхватить опасный вирус.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 апреля: вахтовиков в обсерватор, беременных на тестирование (подробности)

Здравоохранение Приангарья и COVID-19. Какие пробелы вскрылись?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
24 лесных пожара потушили, еще 4 возгорания действуют в Иркутской области
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области 26 апреля увеличилось до 95
Ко Дню Победы Иркутск украсят до 1 мая
Прогноз погоды в Иркутске 26 апреля: по-летнему тепло
Из-за лесного пожара жители Чунского района временно остались без телевидения
Беременных женщин протестируют на коронавирус в Иркутской области
Количество умерших от коронавируса в Иркутске выросло до четырех
Иркутянам по-прежнему запрещено разводить костры и сжигать мусор
Более 100 полицейских вышли в рейды по выявлению нарушителей противопожарного режима в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске 25 апреля составил 2,6 балла
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро 25 апреля не изменилось
В Иркутской области за сутки потушили 25 лесных пожаров
Число заболевших коронавирусом в Бурятии 25 апреля выросло до 186
Чиновник из Тайшета, дважды попавшийся пьяным за рулем, предстанет перед судом
ТПП Восточной Сибири: поддержать местные СМИ просит Торгово-промышленная палата России
Сибиряка оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Число заболевших коронавирусом в Иркутске выросло до 87 человек
Холодную воду отключат с 14 мая в Правобережном округе Иркутска
Городскую больницу №1 в Иркутске подготовили к лечению пациентов с коронавирусом
Индекс самоизоляции в Сибири на 24 апреля: в Иркутске - 1,7 балла, в Кемерове и Абакане - 1,3
Пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Иркутске начнут выплачивать с 1 июня
В Иркутской области заморозят цены на 48 социально значимых товаров