Кладбища закрыты до 30 апреля в Иркутской области
В Иркутской области ограничили доступ на кладбища. Это значит, что в Родительский день, который в этом году приходится на 28 апреля, попасть туда будет нельзя. Такое постановление сегодня, 26 апреля, опубликовали сотрудники Роспотребнадзора региона. Как сообщили КП-Иркутск, оно было подготовлено в связи с сохраняющимися рискам распространения новой коронавирусной инфекции на территории Приангарья.
«До 30.04.2020 ограничен доступ лиц на кладбища Иркутской области, за исключением случаев связанных с погребением и оказанием ритуальных услуг», - рассказали в пресс-службе Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.
У въездов на муниципальные кладбища – Ново-Ленинское, Русско-Амурское, Маратовское, Александровское, Свердловское и Еврейское с 27 апреля будут дежурить сотрудники ГИБДД и МВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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