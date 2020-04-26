2020-04-26T09:25:27+03:00
Общество

Кладбища закрыты до 30 апреля в Иркутской области

С 27 апреля у въездов на кладбища в Иркутске начнут дежурить полицейские
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Кладбища закрыты до 30 апреля в Иркутской области. В этом году попасть туда в Родительский день не получится Фото: архив "КП"Кладбища закрыты до 30 апреля в Иркутской области. В этом году попасть туда в Родительский день не получится Фото: архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Иркутской области ограничили доступ на кладбища. Это значит, что в Родительский день, который в этом году приходится на 28 апреля, попасть туда будет нельзя. Такое постановление сегодня, 26 апреля, опубликовали сотрудники Роспотребнадзора региона. Как сообщили КП-Иркутск, оно было подготовлено в связи с сохраняющимися рискам распространения новой коронавирусной инфекции на территории Приангарья.

«До 30.04.2020 ограничен доступ лиц на кладбища Иркутской области, за исключением случаев связанных с погребением и оказанием ритуальных услуг», - рассказали в пресс-службе Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

У въездов на муниципальные кладбища – Ново-Ленинское, Русско-Амурское, Маратовское, Александровское, Свердловское и Еврейское с 27 апреля будут дежурить сотрудники ГИБДД и МВД.

Читайте также:

В Родительский день автобусы до кладбищ в Иркутске ездить не будут (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кладбища закрыты до 30 апреля в Иркутской области
24 лесных пожара потушили, еще 4 возгорания действуют в Иркутской области
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области 26 апреля увеличилось до 95
Ко Дню Победы Иркутск украсят до 1 мая
Прогноз погоды в Иркутске 26 апреля: по-летнему тепло
Из-за лесного пожара жители Чунского района временно остались без телевидения
Беременных женщин протестируют на коронавирус в Иркутской области
Количество умерших от коронавируса в Иркутске выросло до четырех
Иркутянам по-прежнему запрещено разводить костры и сжигать мусор
Более 100 полицейских вышли в рейды по выявлению нарушителей противопожарного режима в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске 25 апреля составил 2,6 балла
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро 25 апреля не изменилось
В Иркутской области за сутки потушили 25 лесных пожаров
Число заболевших коронавирусом в Бурятии 25 апреля выросло до 186
Чиновник из Тайшета, дважды попавшийся пьяным за рулем, предстанет перед судом
ТПП Восточной Сибири: поддержать местные СМИ просит Торгово-промышленная палата России
Сибиряка оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Число заболевших коронавирусом в Иркутске выросло до 87 человек
Холодную воду отключат с 14 мая в Правобережном округе Иркутска
Городскую больницу №1 в Иркутске подготовили к лечению пациентов с коронавирусом
Индекс самоизоляции в Сибири на 24 апреля: в Иркутске - 1,7 балла, в Кемерове и Абакане - 1,3
Пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Иркутске начнут выплачивать с 1 июня
В Иркутской области заморозят цены на 48 социально значимых товаров