26 Апр 2020 2020-04-26T09:25:27+03:00

Кладбища закрыты до 30 апреля в Иркутской области. В этом году попасть туда в Родительский день не получится Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 27 апреля у въездов на кладбища в Иркутске начнут дежурить полицейские

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области ограничили доступ на кладбища. Это значит, что в Родительский день, который в этом году приходится на 28 апреля, попасть туда будет нельзя. Такое постановление сегодня, 26 апреля, опубликовали сотрудники Роспотребнадзора региона. Как сообщили КП-Иркутск, оно было подготовлено в связи с сохраняющимися рискам распространения новой коронавирусной инфекции на территории Приангарья.

«До 30.04.2020 ограничен доступ лиц на кладбища Иркутской области, за исключением случаев связанных с погребением и оказанием ритуальных услуг», - рассказали в пресс-службе Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

У въездов на муниципальные кладбища – Ново-Ленинское, Русско-Амурское, Маратовское, Александровское, Свердловское и Еврейское с 27 апреля будут дежурить сотрудники ГИБДД и МВД.

Читайте также:

В Родительский день автобусы до кладбищ в Иркутске ездить не будут (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU