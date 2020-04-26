Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 апреля: вахтовиков в обсерватор, беременных на тестирование

Коронавирус в Иркутске,26 апреля. По последним данным, число зарегистрированных диагнозов за прошедшие сутки в Иркутске не выросло — 87. Данные на утро 26 апреля будут известны позже (информация обновляется). Но в инфекционной больнице умер четвертый пациент с этим диагнозом.

Коронавирус в Иркутске на 26 апреля: беременных на тестирование

Показатель распространения коронавируса в Иркутске к 26 апреля вырос до 3, 6 на 100 тысяч населения. Это по-прежнему не так много, ниже, чем во многих других регионах и в несколько раз ниже, чем в соседней Бурятии. Однако количество больных растет.

Решено отдельно позаботиться о будущих матерях.

Беременные женщины находятся в зоне риска, все они должны пройти исследование на коронавирус, - отметил на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Что касается будущих рожениц, тут все понятно. Медикам нужно будет сохранить здоровье и самой мамы, и не допустить инфицирования ее малыша. Больше шансов на это, если сделан тест и о ситуации известно заранее.

Тесты должны пройти и все врачи. Они ежедневно общаются с пациентами. Напомним, в Иркутске заразились вирусом шесть врачей и медсестер, пятеро из них — на работе.

Коронавирус в Иркутске на 26 апреля: всех вахтовиков — в обсерватор

Решение, конечно, непростое. Начинается сезон у золотодобытчиков, продолжается вахта у нефтяников, газовиков, на лесозаготовке. Это значит, что через Иркутск на север области едут тысячи вахтовиков. У кого-то смена заканчивается, у кого-то начинается.

Здравоохранение Приангарья и COVID-19. Какие пробелы вскрылись? 00:00 00:00

Уже пришлось столкнуться с массовой вспышкой коронавируса на месторождениях Ямала, откуда через Иркутск в Бурятию возвращались работники. Практически все — 23 человека- оказались больны.

Поэтому решено, что все вахтовики, прибывающие в Иркутскую область из других регионов, будут размещаться в обсерваторах на 14 дней. Расходы предстоят серьезные, людей тысячи, они лягут на плечи работодателя. Руководителям предприятий рекомендовано продлить сроки вахты до максимально разрешенных.

Коронавирус в Иркутске, 26 апреля: решать, посещать ли кладбища в Родительский день будут муниципалитеты

Посещать кладбище именно в Родительский день — это скорее традиция, чем предписание церкви.

-Митрополит Максимилиан пояснил, что по канонам православия, навещать могилы можно в любой день после Родительского, - рассказала на Депутатском штабе и.о. Зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова. -И, конечно, желательно, чтобы в связи с эпидемией не состоялось именно массового посещения кладбищ.

На штабе было решено, что полномочия по принятию решений по этому поводу передаются муниципалитетам. Они должны до 27 апреля принять конкретное решение. Это должен быть либо запрет, либо разрешение — с приложением графика посещений, с обязательным учетом эпидобстановки и плотности населения в городе. При этом основная рекомендация — не посещать.

- Еще раз призываю отнестись ко всем решениям ответственно, мы должны сделать всё возможное для сохранения жизни и здоровья людей, - сказал Игорь Кобзев.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске 26 апреля.