2020-04-30T12:16:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Правила работы вахтовиков в Иркутске во время карантина: работодателям рекомендовали максимально продлить смены

Из-за коронавируса правила работы вахтовиков в Иркутске во время карантина изменились
Виктория ГЕРКО
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Правила работы вахтовиков в Иркутске во время карантина: работодателям рекомендовали максимально продлить смены.Правила работы вахтовиков в Иркутске во время карантина: работодателям рекомендовали максимально продлить смены.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пандемия коронавируса внесла свои изменения в обыденную жизнь сибиряков. Многие лишились значительной части дохода, а некоторые даже работы. Но только не вахтовики. В самом разгаре сезон у золотодобытчиков, продолжают работать газовики и нефтяники. Правда, не все так просто. Правила работы вахтовиков в Иркутске во время карантина изменились.

Теперь приступить к работе сразу не получится. Чтобы избежать роста массовых вспышек заболевания, по правилам работы вахтовиков в Иркутске всех вновь прибывших поместят в обсерватор на 14-дневный карантин. Там они пройдут тест на наличие коронавирусной инфекции.

Ну а тем, кто начал работу еще до карантина, придется задержаться подольше. По новым правилам работы вахтовиков в Иркутске во время карантина работодателям рекомендовано продлить смены на максимально долгий срок – до 3 месяцев. Да и вообще по возможности не привлекать новых работников. Хотя количество вакантных мест на бирже труда в регионе не мало – 705.

Да, тяжелее всего правила работы вахтовиков в Иркутске во время карантина восприняли работодатели. На их плечи ложатся заботы об обеспечении безопасности. В Иркутской области на основных предприятия добывающей отрасли задействовано 12 тысяч человек. Траты предстоят большие. Наниматели должны сами организовать специальные места, где проведут карантин вновь прибывшие работники, предоставить возможность сдать тест на коронавирус и не дать заболеть другим. Задача не из легких!

Ну а когда все вернется в привычный ритм, пока неизвестно. К тому же режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 11 мая. Новые случаи заболевания коронавирусной инфекций пока регистрируются практически каждый день. Но для этого и нужны правила работы вахтовиков в Иркутске во время карантина, чтобы прервать цепочку распространения инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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