Цифровые пропуска в Иркутске для поездки в другие регионы: как получить и кому необходимы

Цифровые пропуска добрались и до нашего региона. Пандемия коронавируса заставила задуматься не только о горожанах, которым предстоит провести майские праздники в режиме самоизоляции, но и о водителях. Разъезжая на автомобилях, они зачастую правилами безопасности пренебрегают. Поэтому принято решение ввести цифровые пропуска в Иркутске для поездки в другие регионы.

Но как получить электронный «билет». Нужен ли он, если в планах передвигаться только по области? «Комсомолка» разобралась в этом вопросе.

С 1 мая в обязательном порядке оформить цифровые пропуска в Иркутске для поездки в другие регионы должны все, кто планирует выезжать за пределы Приангарья. Иначе через пункт контроля на посту ГИБДД вас просто не пропустят. Тем более что сделать это можно всего за пару минут. Достаточно установить на мобильный приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» или пройти регистрацию на едином портале государственных услуг.

Самое важное – не забудьте сохранить QR-код на телефоне или же просто положите бумажный вариант в бардачок с другими документами. Вот теперь смело можете отправляться в путь. Кстати, сделать цифровые пропуска в Иркутске для поездки в другие регионы должны и те, кто собирается вернуться в Приангарье на личном авто.

А что делать, если регистрацию пройти не получается? Или нет технической возможности самостоятельно сделать это самостоятельно? Без паники. На постах ГИБДД на западных и восточных границах региона можно будет оформить цифровые пропуска в Иркутске для поездки в другие регионы. Пункты контроля, на которых инспекторы будут их проверять, находятся в Тайшетском и Слюдянском районах. Водителей, которые не сделают необходимые документы и рискнут проскочить незамеченными, ждет административное наказание.

Напомним, на период майских праздников в Иркутской области объявлено усиление режима самоизоляции. Что это значит? С 1 по 11 мая снова будут открыты только те магазины, которые занимаются продажей продуктов и товаров первой необходимости, в том числе и аптеки. Дачникам, которые успели уехать из города, рекомендовали провести выходные на природе. Те, кто вернется в ближайшее время в регион, попадут на особый контроль. Ну а водителям необходимо сделать цифровые пропуска в Иркутске для поездки в другие регионы.

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