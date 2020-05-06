Пожар в центре Иркутска: в частном доме сгорели парень и девушка

Трехквартирный жилой дом загорелся на улице Александра Невского, 5 в ночь на 6 мая. Пожарные прибыли на место через несколько минут, но к этому моменту дом был полностью охвачен огнем. Помимо этого пламя могло в любую секунду перекинуться на соседние постройки. Выбежавшая из здания жительница одной из квартир, крикнула спасателям, что в соседней квартире могут находиться люди.

Потушить пожар удалось только через час. Дом частично обрушился. Когда спасатели пробрались внутрь, под завалами они нашли два сильно обгоревших тела. Позже удалось выяснить, что погибшие - 17-летний парень и его 19-летняя знакомая девушка. Установить их личности пока не удалось, так как документов при них не было. Дознавателям также удалось узнать, что в этой квартире они не жили. Якобы, накануне их пустил переночевать хозяин жилища. Известна и предварительная версия трагедии.

- Возможной причиной пожара стало занесение открытого источника зажигания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Основная версия – поджог. На месте работают эксперты Испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Подключился к расследованию и следственный комитет.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Проводится ряд экспертиз. Признаков насильственной смерти у погибших нет.

Добавим, что всего, в ночь на 6 мая в в Иркутске произошло три пожара. Помимо дома на Александра Невского сгорели еще два гаража. Всего же с начала года в Иркутской области на пожарах погибли уже 92 человека.

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