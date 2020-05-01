«Все сгорело быстрее спички»: пожар в Иркутской области уничтожил дом матери с тремя приемными детьми

Без крыши над головой, вещей, документов и хозяйства остались сразу 8 семей из небольшого города Зима Иркутской области. Днем 30 апреля, страшный пожар вообще едва не стер с лица земли всю улицу Энгельса. «Комсомолка» рассказывала, как во время начавшегося пожара на одном из приусадебных участков, из-за сильного ветра огонь в считанные секунды перекинулся на соседские деревянные постройки, которые находились на небольшом расстоянии друг от друга. Тушили горящие дома более двух часов. Выгорело все дотла. Остались лишь печки, да обугленные стены.

К счастью все жильцы успели покинуть свои горящие дома еще до приезда спасателей. Семья Веры Куклиной, которая воспитывает трех приемных детей: 17-летнего Кирилла, 16-летнего Марка и 12- летнего Диму, в этот момент находилась на огороде. Женщина с ребятами вскапывала землю для посадок. Их дом стал первым, на который перекинулся огонь.

Дом Веры Куклиной сгорел как спичка. Фото: предоставлено Верой Куклиной

- У соседей что-то загорелось, ветром огонь перекинулся на наш дровенник, затем на баню и на дом, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Вера Куклина. – Все сгорело быстрее спички. Мы успели забежать внутрь, забрать документы и в чем были, рванули из ограды на дорогу. Прошло полчаса и нашего жилища как будто никогда и не бывало. Сгорело все, остались одни головешки. А мы ведь только ремонт в доме сделали, поставили пластиковые окна на втором этаже…

Что именно горело у соседей, с которых все и началось, признается Вера Куклина, она не видела. Говорит, заметила разве что густой черный дым. Да и разбираться с этим ей, как впрочем, и другим семьям пока некогда. На ночь всех погорельцев приютили в местной школе №8, а наутро все они разъехались по родственникам.

- Мы с детьми переехали к моей старшей дочери, - продолжает Вера Куклина. – Теперь живем у нее вдесятером на 60 квадратных метрах: Я, муж, трое приемных детей и один свой, плюс жена с мужем и ее дети.

Строить новый дом Вере Куклиной не на что. Фото: предоставлено Верой Куклиной

На утро после пожара Вера Константиновна вместе с погоревшими соседями отправилась в местную администрацию, где им выдали наборы продуктов и пообещали помочь с восстановлением жилища.

- Власти сказали, материал для строительства нам выдадут, - говорит Вера Куклина. – Вот только строить мы якобы должны сами. Я сразу от этой идеи отказалась. Нам с мужем уже по 61 году, что мы можем построить? А нанимать рабочих денег нет. Я раньше работала фельдшером, сейчас на пенсии. Все силы и любовь отдаю моим детям, вместе с родными их у меня 6. Теперь боюсь, как бы моих приемных пацанов не забрали у меня. Впрочем, начальник опеки сказала, что не будет такого. Наоборот, предложила помощь и сказала, что приютит ребят у себя на даче, если понадобится помощь. А еще пообещали в лагерь их отправить. Но когда? Ведь сейчас все закрыто из-за коронавируса.

Так дом Веры Куклиной выглядел до пожара. Фото: предоставлено Верой Куклиной

Кстати, неравнодушные жители Зимы уже объединились из-за чужой беды и начали помогать погорельцам, кто чем, может. В Саянское городское отделение ВДПО, и в школу №8, где открыли круглосуточный сбор помощи погорельцам, люди с пакетами начали приходить еще с вечера 30 апреля. Продолжают нести и сейчас.

- Мы уже целый фургон собрали, - говорит нам директор школы №8 Марина Пастухова. – Несут все что необходимо: постельные принадлежности, средства личной гигиены, нескоропортящиеся продукты, одежду и обувь.

- Еще власти пообещали 6 мая расчистить нам территорию от завалов (сейчас место пожара напоминает кадры из фильма про апокалипсис, Прим. ред.), - продолжает Вера Куклина. – А то я уже думала с мальчишками сама выходить. Не знаю, что мы будем делать дальше. Все вопросы с новым жильем будут решать после праздников. Пока же мы собираем документы.

Так выглядела улица после пожара. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Пока погорельцы решают вопросы с жильем, дознаватели МЧС уже установили предварительную причину крупного пожара. Сразу скажем, это не рядовое замыкание проводки.

- Неосторожное обращение с огнем, - комментируют вероятную причину в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Дознаватели еще работают. Но не исключено, что все могло произойти из-за сжигания сухой растительности или пала травы.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Кстати о том, что именно город Зима лидирует по количеству неконтролируемых палов травы, в региональном МЧС сообщали еще 22 апреля. Спасатели тогда рассказали, что до 10 апреля на территории города было зарегистрировано 3 неконтролируемых пала. А с введением особого противопожарного режима местные пожарные выезжали на тушение таких пожаров уже 14 (!) раз. Более того, жители Зимы сами жалуются в МЧС о таких отжигах.

- Звонки с жалобами поступают регулярно, - комментировал тогда врио начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. - Люди обеспокоены тем, что вероятность пожаров на неубранной территории очень высока, и переживает за собственное имущество. А наши сотрудники только за одни сутки выявили в Зиме 13 мест, где не убрана сухая растительность или мусор.

- Я тоже слышала разговоры, что кто-то жаловался на поджоги травы, - заключает Вера Куклина. – Но теперь об этом поздно говорить, наши дома уже не вернешь.

Чтобы подобных ЧП не повторялось, спасатели еще раз просят всех жителей региона, не разводить костры, не поджигать траву и соблюдать все правила пожарной безопасности

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

КОНКРЕТНО

КУДА НЕСТИ ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

- Саянское городское отделение ВДП по адресу: микрорайон Ленинградский, вставка 13.

- Школа №8

ЧТО НУЖНО ПОГОРЕЛЬЦАМ

Постельные принадлежности, средства личной гигиены, нескоропортящиеся продукты, одежду и обувь.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ровно три года назад сгорело село Бубновка

Зима вполне могла повторить горькую судьбу села Бубновка в Киренском районе Иркутской области, которое полностью сгорело всего за один час ровно три года назад – 28 апреля 2017 года. Тогда, из 86 домов, там выгорело 59. Больше 400 местных жителей остались без крыши над головой. Сначала выдвигалась версия о том, что пожар произошел из-за пала травы, однако оказалось, что причиной стало короткое замыкание, вызванное перехлестом проводов при сильных порывах ветра. По решению властей село решили не восстанавливать и переселить всех жителей.