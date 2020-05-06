Автомобилист дважды переехал пешехода на тротуаре в Иркутске

Шокирующие кадры не для слабонервных попали на камеру наружного наблюдения, установленную напротив ресторана по улице Верхняя Набережная в Иркутске. На видео, опубликованном в соцсетях, в группе «Инцидент Иркутск» видно, как на тротуаре, прямо напротив заведения, стоят и беседуют четверо человек. В этот момент, с парковки, прямо на людей выезжает японский минивэн. Трое успевают отбежать, четвертого же водитель, нажав на газ, таранит бампером, после чего пешеход отлетает на полметра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/777286" frameborder="0"></iframe> В Иркутске автомобилист дважды переехал пешехода на тротуаре.Видео: "Инцидент Иркутск"

Пострадавший, тут же встает на ноги и как ни в чем не бывало, начинает идти в сторону. Нарушитель на авто в это время, обрулив припаркованные машины, вновь выезжает на тротуар, разогнавшись второй раз сбивает пешехода и переезжает его колесами, после чего скрывается с парковки. Видео заканчивается на том моменте, как к пострадавшему, который встает уже не с такой легкостью, подбегают случайные очевидцы. Чем насолил бедолага водителю японского авто, пока неизвестно.

- Заявление по этому происшествию в полицию пока не поступало, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Впрочем, пользователи соцсетей в комментариях к видео выдвинули свою версию случившегося, предположив, что оба участника ДТП могли быть пьяными.

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