2019-10-25T14:39:09+03:00
Происшествия

Кто такой водитель, который сбил и переехал пенсионерку в Ангарске

Шесть лет назад нарушитель на Suzuki был исключен из союза десантников [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Кто такой водитель, который сбил и переехал пенсионерку в Ангарске. Фото: соцсети.Кто такой водитель, который сбил и переехал пенсионерку в Ангарске. Фото: соцсети.
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Страшные кадры, как водитель Suzuki Swift во дворе жилого дома сбивает идущую по тротуару 64-летнюю пенсионерку, а затем безжалостно переезжает ее и скрывается, облетели всю страну. И за рулем сидел не неопытный водитель, который перепутал педали, а шофер со стажем. Это стало ясно, когда его задержали. Кто он такой? 34-летний официально безработный. Свою машину он бросил через несколько улиц, а сам сбежал. Теперь за руль он сядет, скорее всего, не скоро. Во-первых, на него сразу было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и по ней ему грозило от 3 до 7 лет тюрьмы. А во-вторых, еще до того как лихача арестовали на два месяца, к расследованию подключился следственный комитет, который возбудил новое дело по более жесткой статье - «Покушение на убийство».

В Ангарске водитель сбил пенсионерку, переехал ее и скрылся.Видео: "ДТП 38RUS"

Пока выясняется, был ли на момент ДТП в крови водителя алкоголь или другие запрещенные вещества, пользователи соцсетей вычислили его личную страничку. Первое, что там бросается в глаза надпись в статусе: «Не беги от меня, умрешь уставший». Кроме того, у мужчины много фотографий с оружием в руках. А на плече у него красуется татуировка летучей мыши с парашютом – это символика военной разведки. Становится понятно, что виновник ДТП служил в ВДВ. Более того, он даже состоял в ангарском клубе «Мужество». Но в последнее время подрабатывал таксистом.

- Из нашего союза десантников его исключили еще 6 лет назад, - рассказывает "КП-Иркутск" председатель ангарского союза десантников Вячеслав Беляев. – Нам такие люди в нашем десантном братстве не нужны. И для меня этот его поступок удивительным не стал. Почему? Потому что ранее он уже попадал в неприятные истории. Например, рассекал пьяным на каком-то квадроцикле. Мне даже инспекторы ГИБДД звонили, просили его усмирить. А к школе мужества последние 6 лет он уже никакого отношения не имел. Могли ли у него быть отклонения в психике? Сам по себе он в принципе был адекватный. Возможно, дело в алкоголе, хотя точно на этот вопрос ответит следствие, мы же можем только предполагать. В голове не укладывается, какой поступок этот человек совершил. Наши воспитанники имеют по несколько орденов мужества за боевые действия в Чечне. А тут такое!

Водитель на допросе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Водитель на допросе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Кстати, своим циничным поступком всех удивил не только водитель, но и пассажир Suzuki. После наезда на пенсионерку он вышел из салона, и как ни в чем не бывало, пошагал в сторону. Его, кстати, также уже нашли. Сейчас мужчина дает показания. Что касается попавшей под колеса пенсионерки, то она по-прежнему лежит в больнице с переломами голени, таза и другими множественными травмами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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