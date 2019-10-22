Свидетельница наезда на пенсионерку в Ангарске: «Мой муж погнался за нарушителем, а затем передал его данные полиции»

Весь Ангарск обсуждает страшную аварию, которая ранним утром, 21 октября произошла в 6-м микрорайоне. Напомним, во дворе дома №4, водитель Suzuki Swift выехав на тротуар, сбил на нем 64-летнюю пенсионерку. Даже не выйдя из салона своего авто, и не оказав пострадавшей первую помощь, он попытался скрыться с места ДТП. Неудачно вырулив руль, нарушитель, нажал на газ и еще раз проехался по лежащей на асфальте женщине.

С тяжелыми травмами пенсионерку доставили в больницу, а горе-водитель, бросив свою машину в одном из дворов, сбежал. Полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения, на которые попала авария, и опросив очевидцев, задержали владельца Suzuki. Им оказался 34-летний нигде не работающий местный житель. Его уже поместили под административный арест на 15 суток. К слову сама пострадавшая пенсионерка уже узнала о задержании водителя. «Комсомолке» удалось связаться с ее родственницей.

- Да, у нее действительное переломы голени и таза, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" женщина. – Сейчас ее уже перевели в палату из операционного отделения, поставив аппарат Илизарова. Конечно, страшно попасть под машину всего в нескольких метрах от своего подъезда, она до сих пор не может отойти от шока.

Многих, кто посмотрел кадры аварии в соцсетях, возмутило, что лихача на Suzuki не задержали очевидцы аварии. Ведь свидетелями этой страшной картины стали водитель и пассажир припаркованного рядом кроссовера. На кадрах видно, как сразу после аварии, один из них выскочил из машины, но тут же вернулся обратно. А когда нарушитель скрылся, он выехал с парковочного кармана и поехал вслед за ним. В комментариях к посту жена водителя кроссовера обрисовала ситуацию так:

Сообщение жены водителя кроссовера.

- Мой муж поехал за ним, - пишет женщина. – Он вызвал ДПС и сообщил данные машины нарушителя. Я выскочила сразу и вызвала скорую. Вместе с соседями мы сделали что смогли. А вы осуждаете, не зная всех обстоятельств.

То, что водитель кроссовера описал полицейским приметы машины, подтверждает и родственница пенсионерки. По ее словам, первую помощь женщине оказывали соседи, которые услышали шум и крики пострадавшей во дворе. Добавим, что вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении владельца Suzuki будет рассмотрен после того, как станет известен вред, причиненный женщине, выздоровления которой сейчас ждут дочь и четверо внуков.