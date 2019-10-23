2019-10-23T10:59:02+03:00
Происшествия

На ангарского водителя, который сбил пенсионерку и переехал ее, возбуждено уголовное дело

Ему грозит до 7 лет тюрьмы [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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На ангарского водителя, который сбил пенсионерку и переехал ее, возбуждено уголовное дело. Фото: "ДТП 38RUS"На ангарского водителя, который сбил пенсионерку и переехал ее, возбуждено уголовное дело. Фото: "ДТП 38RUS"
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Не удастся уйти от наказания водителю Suzuki Swift, который утром, 21 октября выехав на тротуар во дворе дома в 6-м микрорайоне Ангарска, сбил на нем 64-летнюю пенсионерку, и не оказав пострадавшей первую помощь, переехал ее еще раз и скрылся. С тяжелыми переломами женщину отправили в больницу, а сам нарушитель, бросив машину в городе, убежал. Вскоре его задержали полицейские.

- По фату ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ну а пока 34-летний виновник аварии отправлен под административный арест на 15 суток. К слову сама пострадавшая пенсионерка уже узнала о задержании водителя. «Комсомолке» удалось связаться с ее родственницей.

- Да, у нее действительное переломы голени и таза, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" женщина. – Сейчас ее уже перевели в палату из операционного отделения, поставив аппарат Илизарова. Конечно, страшно попасть под машину всего в нескольких метрах от своего подъезда, она до сих пор не может отойти от шока.

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В Ангарске водитель сбил пенсионерку, переехал ее и скрылся.Видео: "ДТП 38RUS"

ИСТОЧНИК KP.RU

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