Сверхчувствительные тесты покажут, сколько человек в реальности переболели коронавирусом

В разгар пандемии коронавируса люди активно обсуждают: могли ли многие из нас переболеть опасной инфекцией, не подозревая об этом? Ведь у многих COVID-19 протекает бессимптомно. Достоверный ответ на этот вопрос могут получить совсем скоро, причем благодаря ученым-химикам из Иркутска. В конце апреля Иркутский институт химии имени А.Е. Фаворского СО РАН, компания Adamant Innotech из Швейцарии и российско-китайская компания «Байкал - международные технологии» подписали соглашение о создании в нашем городе международной лаборатории по разработке и внедрению высокоточных тестов на антитела к коронавирусу.

- Наши коллеги из Швейцарии создали уникальные тест-системы и уже начали клинические испытания на пациентах, а мы займемся улучшением и внедрением технологии на российский рынок, - комментирует директор Иркутского института химии СО РАН, доктор химических наук Андрей Иванов. - Подобное оборудование сейчас широко применяется в медицине, но его чувствительность составляет около 10 нанограмм на миллилитр. А у этой тест-системы рекордный показатель – 1 нанограмм на миллилитр! Что это значит? Что если в капле крови содержится всего пять-шесть молекул антител к коронавирусу, мы их распознаем.

Надо пояснить, что антитела - это реакция иммунитета на инфекцию. Заболел человек, и организм сразу начал вырабатывать частицы, которые рвутся «в бой» с вирусом. По их наличию ставят диагноз. И даже после выздоровления от коронавируса антитела остаются в крови еще неделю, две, месяц. Но их очень мало.

- Если эти антитела не заметить, то человека отнесут к неболевшим, - подчеркивает Андрей Иванов. - Между тем, точная статистика заражений очень важна для изучения пандемии. Выяснив, сколько людей в реальности перенесли COVID-19, ученые поймут, как вирус способен передаваться, какова смертность от него. Пока у нас в Иркутске, например, более 250 подтвержденных случаев коронавируса и шесть умерших. Процент смертности, увы, достаточно высокий. А если массовые тестирования покажут, допустим, что инфекцию уже успешно побороли тысячи сибиряков, общая картина изменится в позитивную сторону. Однако сразу развею заблуждение: наличие антител в крови - не гарантия защиты иммунитета. Тем же гриппом болеют не единственный раз в жизни. Причина в эволюции: вирусы видоизменяются, пытаясь выжить, и антитела не всегда с ними справляются. Поэтому, даже если вы узнали о том, что переболели коронавирусом, все равно нужно соблюдать меры безопасности, чтобы не подцепить его снова. То есть находиться на самоизоляции, носить маску в общественных местах, чаще мыть руки, не пренебрегать рекомендациями ни в коем случае.

Интересен сам механизм, как в капле крови находят антитела. На тест-систему наносят антиген - искусственно созданный фрагмент вируса - и если в крови есть антитела, то крепко они «ухватятся» за него. Эту часть разработали ученые из Швейцарии. Но как понять, что контакт произошел? Нужен визуальный сигнал. Его подают химические красители и энергия электрических полей частиц. Доработкой этого этапа, чтобы еще больше повысить чувствительность тест-систем, и занимаются нанохимики из Иркутска вместе с партнерами из Китая и Швейцарии. На базе института химии имени А.Е. Фаворского СО РАН как раз есть подходящая лаборатория и необходимые научные разработки.

Сейчас новую тест-систему готовят к сертификации на территории России. Буквально на днях первое оборудование придет в больницы Москвы, начнутся клинические исследования на пациентах. Ученые надеются, что все документы удастся оформить быстро, параллельно технология будет дорабатываться, и в широкое пользование тест-системы начнут поступать к июлю.

- Одна станция обрабатывает 16 образцов крови за 30 минут, то есть за рабочий день - 200 образцов, это большой охват, - рассказывает Андрей Иванов. - Специфичность оборудования достигнет 98-99%, то есть вероятность ошибки ничтожна. Что важно, цена на тест-системы сформируется приемлемая, их смогут поставить в каждой клинике. А вот будет ли тестирование платным или по полису ОМС - решит минздрав.

Сначала тест-система будет определять только антитела. Но течение полугода иркутские ученые совместно с коллегами из Китая и Швейцарии усовершенствуют ее так, чтобы она находила в крови и сам коронавирус – ведь не у всех людей иммунная система реагирует на инфекцию. И еще важный момент: оборудование универсально, оно обнаруживает антитела не только к COVID-19, но и еще к 20 видам гриппа и коронавируса.

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