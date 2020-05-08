2020-05-08T14:41:29+03:00
Происшествия

Сгорели заживо: иркутская студентка подожгла дом, в котором погибли парень и девушка

Дом на улице Александра Невского, в ночь на 6 мая подожгли 21-летняя студентка и 18-летний горожанин [видео, фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Задержанная поджигательница. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиЗадержанная поджигательница. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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В Иркутске задержаны виновники пожара на улице Александра Невского. Напомним, в ночь на 6 мая там полностью сгорел трехквартирный жилой дом. Одна из жительниц сначала сама пыталась потушить огонь, но не смогла и вызвала пожарных.

Потушить пожар удалось только через час. Дом частично обрушился. Когда спасатели пробрались внутрь, под завалами они нашли два сильно обгоревших тела. Позже удалось выяснить, что погибшие - 17-летний парень и его 19-летняя знакомая девушка. Дознавателям также удалось узнать, что в этой квартире они не жили. А эксперты выяснили, что причиной пожара стал поджог. Виновных полицейские задержали в тот же день.

Сгоревший дом. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Сгоревший дом. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

- Ими оказались 21-летняя студентка 4 курса одного из университетов и 18-летний иркутянин, - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Им предъявлено обвинение по статье «Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц». Оба уже арестованы на 2 месяца.

В Иркутске задержаны поджигатели дома, в котором сгорели парень и девушка.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области.

На допросе задержанная пояснила, что якобы подожгла дом случайно.

- Баловалась зажигалкой, - говорит студентка. – Рядом с деревянного дома свисали обои. В итоге все воспламенилось.

- Внутри дома их не было, - отвечают на это в следственном комитете. – Дом подожгли снаружи с двух сторон. Кого они хотели поджечь: хозяина или оказавшихся внутри парня и девушку, выясняет следствие.

18-летний поджигатель. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

18-летний поджигатель. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

А вот задержанный парень был еще более краток. Он сказал, что даже не знает улицу, на которой находился дом и добавил, что все произошло ненамеренно.

Спустя несколько дней следователям удалось выяснить некоторые подробности трагедии. Оказалось, что одна из квартир сгоревшего дома принадлежала знакомому поджигателей. Также выяснилось, что погибшая девушка в ту ночь взяла ключи у хозяина квартиры и осталась там переночевать после работы. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории. Возможно, вскоре появятся новые подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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