«Песни нашей Победы»: для вас - концерт военных песен

Наш народ не одолеть. Он не дрогнул перед врагом и победил фашизм. Уже 75 лет Великой Победы! И это как раз тот случай, когда мы можем сплотиться и сделать что-то важное в память о наших отцах, дедах и прадедах. Город Саянск, его творческие коллективы подготовили для вас концерт «Песни нашей Победы».

Праздничный концерт от лучших творческих коллективов города Саянска.

Да, сейчас мы в непростой ситуации, весь мир борется с коронавирусом. Но это значит только одно - нам как никогда нужно поддерживать друг друга, помогать и помнить о том, что даже самые тяжелые испытания когда-нибудь закончатся. Победу у нас не отнять. Давайте вспомним о подвигах фронтовиков и о тех, кто ковал победу в тылу, и скажем им спасибо вместе с жителями Саянска, подарившими нам онлайн-концерт «Песни нашей Победы».