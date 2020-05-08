Бессмертный полк онлайн в Иркутске 2020: программа, расписание, участники

Бессмертный полк онлайн в Иркутске 2020 пройдет, конечно, в День Победы 9 Мая. Из-за понятных всем причин – распространения коронавируса в регионе и действующего режима самоизоляции – пройти по центральным улицам города с портретами родственников, воевавших в Великой Отечественной войне, не получится. В этом году все праздничные мероприятия проходят дистанционно. Афишу на 9 Мая можно посмотреть здесь. Конечно, Бессмертный полк – не исключение. Рассказать о родственниках в этом году всех призывают в Интернете – на своих страницах в соцсетях, или дома – установив портреты героев на подоконниках или прикрепив к окнам на лоджии или балконах. Если портреты утеряны или по какой-то причине не были напечатаны украсить стекла можно символами 75-летия Победы – нарисованными георгиевскими ленточками, красными звездами.

Бессмертный полк онлайн в Иркутске 2020: 1400 героев Иркутской области

В течение всего дня с 11.00 в социальных сетях Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского будет знакомить нас с героями-земляками.

«В онлайн-марафоне «Иркутский «Бессмертный полк» онлайн» представим более 1400 фотографий героев, которые родились, жили или призывались на войну с территорий нашего региона», - рассказали в «Молчановке». – «Будем транслировать фото ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны».

А иркутяне могут делиться в комментариях к постам фотографиями и историями своих воевавших в Великой Отечественной войне предков. Библиотекари обещают, что эти рассказы попадут в онлайн-марафон следующего года. Кстати, в группах «Молчановки» можно также найти много интересной и полезной информации о книгах про ВОВ, послушать аудиогиды, посмотреть, как читают стихи на военную тематику актеры Иркутского ТЮЗа.

Бессмертный полк онлайн в Иркутске 2020: трансляции фильмов

Ленты о шествиях Бессмертного полка покажут на Youtube-каналах и в социальных сетях Художественного музея им. В. П. Сукачева и Иркутского областного кинофонда. Музейщики представят иркутянам фильм «Я вернусь в Бессмертном полку» об акции 2018 года, а сотрудники кинофонда – ленту «Бессмертный полк» из кинолетописи Иркутской области «Земля у Байкала» 2015 и 2016 годов.

Кстати, если вы еще не заглядывали в соцсети этих учреждений – обязательно посетите их странички. Работники музея постоянно знакомят с уникальными картинами и авторами. В преддверии праздника они запустили цикл публикаций о художниках-фронтовиках. А в группе кинофонда - подборка сюжетов и фильмов иркутских кинематографистов, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне, а также анонсы интересных фильмов, онлайн-встреч с режиссерами, творческими людьми.

«Воистину бессмертный!»

Виртуальная выставка с таким названием открылась в Иркутском областном краеведческом музее. В экспозиции – 60 работ иркутского фотохудожника Анатолия Бызова. Все они были сделаны за последние 6 лет во время шествий «Бессмертного полка». Посмотреть фотографии можно на официальном сайте музея или также в группах в соцсетях.

«Когда на улицы городов нашей страны, а потом и всего мира вышел «Бессмертный полк» мы вдруг ощутили живую связь с теми, кто освободил нашу страну от фашистских захватчиков», - рассказал музейщикам Анатолий Бызов.

На снимках можно посмотреть живые эмоции иркутян во время празднования Дня Победы, увидеть сходство потомков с их прадедами. Посмотреть на выставку можно будет до 28 июня.

Кстати, в День Победы 9 Мая иркутян призывают включить в окнах фонарики во время акции «Свет Памяти». Она начнется в 22.00. Те, у кого в окнах все-таки появятся портреты воевавших героев – можно подсветить их.

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