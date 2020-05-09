2020-05-09T12:12:02+03:00
День Победы в Иркутске

Фото и видео Дня Победы в Иркутске 2020: как сибиряки отметили 9 Мая

Как отметили День Победы в Иркутске 9 Мая 2020 - яркие моменты праздника [фото, видео]
Мария КНЯЗЕВА
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Фото и видео Дня Победы в Иркутске 2020: как иркутяне отметили 9 Мая, яркие моменты праздникаФото и видео Дня Победы в Иркутске 2020: как иркутяне отметили 9 Мая, яркие моменты праздникаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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День Победы в условиях самоизоляции, такое на долю иркутян выпало впервые. Парад Победы и шествие Бессмертного полка перенесены на неизвестный срок. Но сибиряки не впали в уныние, нашли способ провести праздник достойно, почтить память павших героев и порадоваться 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Многие украсили балконы портретами воевавших родственников, шариками, символами Победы – георгиевскими ленточками, красным знаменем и звездами, несли цветы к мемориалам и памятникам, расположенным рядом с домом.

Те, кто поборол свое стеснение, присоединились к акции «Окно Победы» - в полдень вышли на балконы, выглянули из окон и пели военными песни, так горячо любимые и знакомые всем нам.

За тем, как отмечали иркутяне 9 Мая, «подглядывал» наш фотокорреспондент. Смотрите, фото и видео Дня Победы в Иркутске 2020.

Начался праздник, конечно, с возложения цветов к Вечному огню Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начался праздник, конечно, с возложения цветов к Вечному огнюФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почтить память павших в ВОВ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почтить память павших в ВОВФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Песни слушали в исполнении соседей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Песни слушали в исполнении соседейФото: Юлия ПЫХАЛОВА

И многим понравилось! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И многим понравилось!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Радость праздника ощутить удалось даже во время самоизоляции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Радость праздника ощутить удалось даже во время самоизоляцииФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В некоторых дворах петь решили профессионалы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В некоторых дворах петь решили профессионалыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Песни в Иркутске 9 Мая пели с балконов.Юлия ПЫХАЛОВА

Балконы украсили большинство иркутян Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Балконы украсили большинство иркутянФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне приходили к Вечному огню и просто молчали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне приходили к Вечному огню и просто молчалиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В праздник помолились за упокой душ павших солдат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В праздник помолились за упокой душ павших солдатФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске отметили 9 Мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске отметили 9 МаяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

День Победы - праздник со слезами на глазах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День Победы - праздник со слезами на глазахФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гвоздики 9 мая несли ко всем мемориалам и памятникам ВОВ в городе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гвоздики 9 мая несли ко всем мемориалам и памятникам ВОВ в городеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

У танка "Иркутский комсомолец" 9 мая немноголюдно. Именно отсюда каждый год стартовали колонны Бессмертного полка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У танка "Иркутский комсомолец" 9 мая немноголюдно. Именно отсюда каждый год стартовали колонны Бессмертного полкаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне приняли участие в акции "Окна Победы".Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне приняли участие в акции "Окна Победы" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне приняли участие в акции "Окна Победы"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 Мая отмечаем 75-летие со Дня Победы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 Мая отмечаем 75-летие со Дня ПобедыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

С Днем Победы! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С Днем Победы!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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