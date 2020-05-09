Фото и видео Дня Победы в Иркутске 2020: как сибиряки отметили 9 Мая
День Победы в условиях самоизоляции, такое на долю иркутян выпало впервые. Парад Победы и шествие Бессмертного полка перенесены на неизвестный срок. Но сибиряки не впали в уныние, нашли способ провести праздник достойно, почтить память павших героев и порадоваться 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Многие украсили балконы портретами воевавших родственников, шариками, символами Победы – георгиевскими ленточками, красным знаменем и звездами, несли цветы к мемориалам и памятникам, расположенным рядом с домом.
Те, кто поборол свое стеснение, присоединились к акции «Окно Победы» - в полдень вышли на балконы, выглянули из окон и пели военными песни, так горячо любимые и знакомые всем нам.
За тем, как отмечали иркутяне 9 Мая, «подглядывал» наш фотокорреспондент. Смотрите, фото и видео Дня Победы в Иркутске 2020.
Начался праздник, конечно, с возложения цветов к Вечному огнюФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Почтить память павших в ВОВФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Песни слушали в исполнении соседейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
И многим понравилось!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Радость праздника ощутить удалось даже во время самоизоляцииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
В некоторых дворах петь решили профессионалыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Песни в Иркутске 9 Мая пели с балконов.Юлия ПЫХАЛОВА
Балконы украсили большинство иркутянФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Иркутяне приходили к Вечному огню и просто молчалиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
В праздник помолились за упокой душ павших солдатФото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Иркутске отметили 9 МаяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
День Победы - праздник со слезами на глазахФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Гвоздики 9 мая несли ко всем мемориалам и памятникам ВОВ в городеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
У танка "Иркутский комсомолец" 9 мая немноголюдно. Именно отсюда каждый год стартовали колонны Бессмертного полкаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Иркутяне приняли участие в акции "Окна Победы".Юлия ПЫХАЛОВА
Иркутяне приняли участие в акции "Окна Победы"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
9 Мая отмечаем 75-летие со Дня ПобедыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
С Днем Победы!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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